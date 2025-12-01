16+
Суды Происшествия

В Самаре судебного пристава приговорили за злоупотребление полномочиями

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
По версии следствия, Анастасия Борзых незаконно отменила постановление о взыскании денег должника.

Самарский областной суд вынес решение по уголовному делу теперь уже бывшего судебного пристава Анастасии Борзых. Согласно показаниям представителя потерпевшего ООО "Магнат", на расчетном счете ООО "Пронто" имелось достаточно денежных средств для погашения задолженности. После снятия ареста денежные средства были выведены. Борзых, согласно материалам суда, пояснила потерпевшему, что ООО "Пронто" будет возвращать в ООО "Магнат" ежемесячно по 10 000 рублей. По заявлению ООО "Магнат" прокуратура признала действия пристава-исполнителя Борзых противоречащими закону и потребовала отменить незаконное постановление. После протеста прокуратуры арест на счета должника вновь был наложен.

"Сумма задолженности ООО "Пронто" явилась для ООО "Магнат" существенной. Сотрудникам ООО "Магнат" материальная помощь оказывалась в меньшем размере в связи недополученными денежными средствами, не был проведен косметический ремонт в сдаваемых помещениях, во избежание задолженности за коммунальные услуги, оплата коммунальных платежей проведена за счет денежных средств, предназначенных для иных цели. Отрицательное впечатление о деятельности судебных приставов сложилось в глазах сотрудников ООО "Магнат", в связи с неправомерным снятием Борзых ареста на расчетные счета ООО "Пронто", — следует из материала суда.

Напомним, ранее сообщалось, что Борзых приняла в работу исполнительное производство и, не имея оснований по ст. 101 ФЗ ("Об исполнительном производстве"), отменила постановление о взыскании денег должника, вернув ему 150 тысяч рублей.

В итоге Анастасию Борзых приговорили к наказанию в виде лишения права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 3 года. Приговор обжаловали и представитель гособвинения, и сторона защиты. Облсуд изучил детали дела и снизил наказание до штрафа в 50 тысяч рублей.

