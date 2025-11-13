"Я отдыхаю": экс-глава самарского минтранса Пивкин начал обжаловать приговор

В четверг, 13 ноября, Самарский областной суд стал рассматривать апелляционные жалобы прокуратуры и адвокатов Яблокова и Крючковой на приговор бывшему министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивану Пивкину.

Как рассказал Иван Пивкин, он родился в Мордовской АССР, сейчас живет в Самаре. Перед заседанием на вопрос журналиста Волга Ньюс о нынешнем месте работы Иван Пивкин ответил: "Я отдыхаю".

Напомним, изначально министра Ивана Пивкина обвиняли в превышении должностных полномочий. В частности, представитель потерпевшего, гендиректор ПАО "Дорисс" (Чебоксары) Люция Сафина рассказала, что в 2024 г. предприятие, которым она руководит, выиграло госконтракт на строительство автодороги Самара — Новокуйбышевск стоимостью 1,2 млрд рублей. Но из-за вмешательства Пивкина предприятие осталось с упущенной прибылью 30 млн рублей. По мнению женщины, Пивкин "перекрыл кислород" чувашской фирме в интересах компаний, которые считал "своими": запретил местным владельцам земель сдавать им в аренду участок для установки там мобильного завода по изготовлению асфальтобетонной смеси, а также продавать им эту смесь. Тогда ПАО было вынуждено отдать долю контракта компаниям "Амонд" и "Самарадортранссигнал". Пивкин не признавал вину.

Бывшего министра признали виновным по ч. 1 ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности") и приговорили к штрафу 480 тыс. рублей. Кроме того, ему запретили занимать определенные должности на три года. При этом экс-министра освободили от уплаты штрафа. Также его сразу освободили из-под стражи.

В заседании 13 ноября, впрочем, возникли некоторые сложности. Во-первых, не приехала представитель потерпевшей стороны Люция Сафина. Адвокат Вячеслав Яблоков пояснил, что были трудности и с ее явкой в суд первой инстанции, и просил вести процесс без нее. Во-вторых, на приговор поступили дополнительные апелляционные жалобы. Представитель прокуратуры пояснила, что с ними нужно внимательно ознакомиться. Это было озвучено в начале заседания, и сразу стало ясно: процесс будет идти не один день.

Также в судебном заседании было озвучено, что, согласно обвинению, Пивкин обращался к главе фирмы "Автодоринжиниринг" Денису Кравчуку и просил не продавать материалы главе ПАО "Дорисс" Люцие Сафиной. В итоге "Дорисс" был вынужден отдать более 766 млн руб. "Амонду".

На это Пивкин говорил суду, что он, действительно, звонил Кравчуку, но хотел лишь предотвратить негативные последствия: якобы завод Кравчука изготавливает асфальтобетонную смесь не по новым стандартам. По другой же версии — Пивкин ограничил законную предпринимательскую деятельность компании Сафиной.

В итоге адвокаты просят оправдать Ивана Пивкина. Прокуратура же требует приговор отменить и отправить дело на новое рассмотрение. Следующее заседание по жалобам назначили на 16:00 20 ноября.