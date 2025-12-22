Водителя Mercedes осудили за ДТП с двумя погибшими в Самарской области

Богатовский районный суд Самарской области вынес приговор водителю, который участвовал в ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Напомним, 9 августа 2024 г. на 35 км дороги Отрадный — Богатое — Борское водитель Mercedes-Benz GLE 350, выезжая со второстепенной дороги не пропустил Lada Priora и столкнулся с ней. От удара отечественная легковушка загорелась. В результате на месте погибли 55-летний водитель Lada и его 48-летняя пассажирка, также пострадал шестилетний пассажир этой же машины.
Суд назначил водителю Mercedes три с половиной года лишения свободы в колонии-поселении и на два с половиной года лишил водительских прав.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!