Водителя Mercedes осудили за ДТП с двумя погибшими в Самарской области

Богатовский районный суд Самарской области вынес приговор водителю, который участвовал в ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, 9 августа 2024 г. на 35 км дороги Отрадный — Богатое — Борское водитель Mercedes-Benz GLE 350, выезжая со второстепенной дороги не пропустил Lada Priora и столкнулся с ней. От удара отечественная легковушка загорелась. В результате на месте погибли 55-летний водитель Lada и его 48-летняя пассажирка, также пострадал шестилетний пассажир этой же машины.

Суд назначил водителю Mercedes три с половиной года лишения свободы в колонии-поселении и на два с половиной года лишил водительских прав.