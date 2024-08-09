В Борском районе в ДТП погибли два человека

В пятницу, 9 августа, около 12:00 на трассе "Отрадный - Богатое - Борское" в Борском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате чего один из них загорелся, об этом сообщили в ГКУ СО "Центр ГО, ПБ и ЧС".
На месте ДТП погибли два человека. Спасатели ликвидировали возгорание машины, отключили АКБ, деблокировали погибших.
Предварительно, на 35 км дороги водитель Mercedes на Т-образном перекрестке не пропустил Lada Priora, которая двигалась по главной дороге.
На месте аварии погибли водитель отечественной легковушки и его пассажирка, также пострадал шестилетний пассажир этой же машины.
Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, установили и опросили очевидцев происшествия, провели иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.