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ДТП Происшествия

В Борском районе в ДТП погибли два человека

БОРСКОЕ. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 9 августа, около 12:00 на трассе "Отрадный - Богатое - Борское" в Борском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате чего один из них загорелся, об этом сообщили в ГКУ СО "Центр ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

На месте ДТП погибли два человека. Спасатели ликвидировали возгорание машины, отключили АКБ, деблокировали погибших. 

Предварительно, на 35 км дороги водитель Mercedes на Т-образном перекрестке не пропустил Lada Priora, которая двигалась по главной дороге. 

На месте аварии погибли водитель отечественной легковушки и его пассажирка, также пострадал шестилетний пассажир этой же машины.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, установили и опросили очевидцев происшествия, провели иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.

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