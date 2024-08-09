В Борском районе в ДТП погибли два человека

В пятницу, 9 августа, около 12:00 на трассе "Отрадный - Богатое - Борское" в Борском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате чего один из них загорелся, об этом сообщили в ГКУ СО "Центр ГО, ПБ и ЧС".

ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

На месте ДТП погибли два человека. Спасатели ликвидировали возгорание машины, отключили АКБ, деблокировали погибших.

Предварительно, на 35 км дороги водитель Mercedes на Т-образном перекрестке не пропустил Lada Priora, которая двигалась по главной дороге.

На месте аварии погибли водитель отечественной легковушки и его пассажирка, также пострадал шестилетний пассажир этой же машины.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, установили и опросили очевидцев происшествия, провели иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.