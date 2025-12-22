Стало известно, почему экс-министра Пивкина все же оправили в колонию

Самарский областной суд опубликовал апелляционное определение, которым теперь уже бывший министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин приговорен к реальному сроку в колонии. Судили Ивана Пивкина за превышение должностных полномочий.

Напомним, изначально Пивикну вменяли превышение полномочий. Представитель потерпевшего, гендиректор ПАО "Дорисс" (Чебоксары) Люция Сафина рассказала, что в 2024 г. предприятие, которым она руководит, выиграло госконтракт на строительство дороги Самара — Новокуйбышевск стоимостью 1,2 млрд рублей. Но из-за вмешательства Пивкина предприятие осталось с упущенной прибылью 30 млн рублей. По мнению женщины, Пивкин "перекрыл кислород" чувашской фирме в интересах "своих" компаний: запретил местным владельцам земель сдавать им в аренду участок для установки мобильного завода по изготовлению асфальтобетонной смеси, а также продавать им эту смесь. Тогда ПАО было вынуждено отдать долю контракта компаниям "Амонд" и "Самарадортранссигнал". Вины Пивкин не признавал. Суд первой инстанции (Октябрьского района Самары) признал Пивкина виновным по ч. 1 ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности") и приговорил к штрафу 480 тыс. рублей.

Кроме того, ему на три года запретили занимать определенные должности. При этом Пивкина освободили от уплаты штрафа. Также его сразу освободили из-под стражи. Но потом судебная коллегия апелляционной инстанции переквалифицировала действия бывшего министра на п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенные из личной заинтересованности") и назначила ему пять лет лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права занимать определенные должности. Пивкина взяли под стражу в зале суда.

Согласно опубликованным теперь материалам облсуда, поводом для "обратной" переквалификации обвинения послужил ряд факторов. Например, установлено, что Пивкин, являясь должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ — министра (временно исполняющего обязанности министра) транспорта и автомобильных дорог Самарской области, совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать.

"Это выразилось в даче незаконного указания о предоставлении информации о возможности выполнения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения представителям компании ООО "Амонд", а в последующем о признании победителем закупки на выполнение работ капитального ремонта указанной автомобильной дороги ООО "Амонд"; обратился к бенефициару ООО "Автодоринжиниринг" с просьбой не продавать асфальтобетонную смесь представителям ПАО "Дорисс"; в ходе встречи с представителем "Дорисс" предлагал ей отказаться от выполнения работ по вышеуказанному контракту, сообщив о возможном возникновении препятствий в работе ПАО "Дорисс" на территории Самарской области, также о наличии у него собственных подрядчиков, которые могут выполнить работу по контракту по договору субподряда", — констатирует, в частности, облсуд.

Далее служители Фемиды отмечают, что сам Пивкин в заседаниях пояснял, что он в силу должностных обязанностей не принимал решения по результатам торгов. Ведь в минтрансе есть специальная комиссия, которая в соответствии с нормативными актами занимается их организацией и проведением. Сопоставив эти факты суд отметил, что Пивкин явно совершил действия, выходящие за пределы его полномочий.

Любопытно, что в материалах суда указано, что изначально торги на вышеупомянутый контракт выиграл "Амонд". Но "Дорисс" с этим итогом торгов не согласилось и заявило, что у "Амонда" меньший показатель по опыту и подало жалобу в федеральную антимонопольную службу (ФАС) России. И вот по итогам рассмотрения жалобы в ФАС результаты торгов были отменены, а победителем признали ПАО "Дорисс". Интересно также, что некоторые свидетели рассказали: зачастую проектно-сметную документацию относительно объектов, которые в ближайшее время будут выставлены на торги, приносили заранее ООО "Амонд", чтоб там могли оценить целесообразность выхода на торги.

Еще один свидетель рассказал, что на изначальных торгах, которые фигурируют в уголовном деле Пивкина, согласно критериям оценки, победителем должно быть признано ПАО "Дорисс". Но Пивкин дал этому свидетелю указание, что победителем должно быть признано ООО "Амонд". И он в комиссии проголосовал за ООО "Амонд".

Также на заседании комиссии ФАС по рассмотрению жалобы стало известно, сколько "Амонд" предоставил контрактов, предусматривающих работы на автомобильных дорогах. Это семь договоров на общую сумму 2.287.030.213,66 рублей. В свою очередь "Дорисс" предоставило 23 контракта.

Пока не ясно будет ли обжаловать новое решение суда по своему делу сам Пивкин. Сделать это он еще может в кассационной инстанции.