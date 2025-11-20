Облсуд все же отправил экс-министра Пивкина в колонию

Самарский облсуд рассмотрел апелляционные представление прокурора и жалоба адвоката на приговор Октябрьского райсуда, вынесенный бывшему министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивану Пивкину.

Напомним, изначально Пивкина обвиняли в превышении полномочий. Представитель потерпевшего, гендиректор ПАО "Дорисс" (Чебоксары) Люция Сафина рассказала, что в 2024 г. предприятие, которым она руководит, выиграло госконтракт на строительство дороги Самара — Новокуйбышевск стоимостью 1,2 млрд рублей. Но из-за вмешательства Пивкина предприятие осталось с упущенной прибылью 30 млн рублей. По мнению женщины, Пивкин "перекрыл кислород" чувашской фирме в интересах "своих" компаний: запретил местным владельцам земель сдавать им в аренду участок для установки мобильного завода по изготовлению асфальтобетонной смеси, а также продавать им эту смесь. Тогда ПАО было вынуждено отдать долю контракта компаниям "Амонд" и "Самарадортранссигнал". Пивкин не признавал вину.

В итоге экс-министра признали виновным по ч. 1 ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности") и приговорили к штрафу 480 тыс. рублей. Кроме того, ему на три года запретили занимать определенные должности. При этом Пивкина освободили от уплаты штрафа. Также его сразу освободили из-под стражи.

Судебная коллегия апелляционной инстанции переквалифицировала действия бывшего министра на п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенные из личной заинтересованности") и назначила ему пять лет лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права занимать определенные должности. Пивкина взяли под стражу в зале суда.