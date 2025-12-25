16+
Жителю Кошкинского района дали условный срок за незаконное хранение конопли и поджог

КОШКИ. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Жителю Кошкинского района, задержанному полицейскими за незаконное хранение свыше 8 кг конопли и умышленный поджог чужого имущества, судом вынесен обвинительный приговор, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники ОМВД России по Кошкинскому району получили от неравнодушных граждан информацию о причастности ранее судимого за хранение запрещенных веществ 48-летнего местного жителя к незаконному обороту наркотиков. Сотрудники полиции осуществили осмотр дома, в котором проживает мужчина. В присутствии понятых оперуполномоченные обнаружили и изъяли два мешка с веществом растительного происхождения. Изъятое полицейские направили на экспертизу в ГУ МВД России по Самарской области, где специалистами установлено, что злоумышленник незаконно хранил наркотическое средство — коноплю, общая масса которой после высушивания составила свыше 8 кг.

В ходе опроса задержанный пояснил, что, находясь на месте произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, оборвал их части для собственного употребления, не имея цели последующего сбыта.

Следователь следственного отделения ОМВД России по Кошкинскому району, принимая во внимание наличие в действиях задержанного признаков преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, совершенное в крупном размере), возбудил в отношении него уголовное дело и избрал в соответствии с законодательством меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Подозреваемый, заподозрив односельчанина в передаче информации в отдел полиции, из мести поджег хозяйственные постройки во дворе его частного дома.

В результате всестороннего расследования следственным отделением ОМВД России по Кошкинскому району злоумышленнику предъявлено обвинение также и в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ "Умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества".

Уголовные дела объединены в одно производство и переданы в суд для принятия решения по существу. Суд признал собранные полицейскими доказательства достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине, с учетом всех обстоятельств, назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Приговор вступил в законную силу.

