Самарец получил срок за вымогательство несуществующего долга

Советский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, вымогавшего у знакомого несуществующий долг, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Судебным следствием установлено, что осенью 2024 г. мужчина, пользуясь знакомством с потерпевшим, занимающимся строительным бизнесом, под надуманным предлогом невыплаты задолженности, неоднократно требовал у него передачи 600 тыс. рублей.
Свои требования подсудимый подкреплял угрозами применения насилия, которые потерпевший, опасаясь за свою жизнь и здоровье, воспринимал как реальные.
Противоправные действия подсудимого были пресечены сотрудниками полиции при попытке получить часть требуемой суммы с потерпевшего.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
