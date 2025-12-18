Шесть человек осудили в Тольятти за бизнес по фиктивным бракам с иностранцами

Центральный районный суд Тольятти вынес приговор шести людям, которых обвиняли в организации незаконной миграции. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Фигурантов дела признали виновными в заключении фиктивного брака с иностранцем, а также в установлении фиктивного отцовства мигранта в отношении ребенка — гражданина РФ. Это нужно было для получения разрешения на временное проживание в России и вида на жительство, а впоследствии и гражданства.

Суд назначил обвиняемым от года до четырех лет лишения свободы.