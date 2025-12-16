Экс-главе Росимущества Кинжабаеву запросили шесть лет колонии

В Самаре прошли судебные прения по уголовному делу теперь уже бывшего главы Росимущества по Самарской области Айвара Кинжабаева. Его обвиняют в неисполнении решений суда (статья 315 УК РФ) и превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ).

В прениях государственный обвинитель просил приговорить Кинжабаева к шести годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей. Сама подсудимый вину не признает и требует оправдания. Предположительно на следующей неделе он должен выступить с последним словом. Дальшесуд удалится для вынесения решения по делу.

По версии следствия, с подачи Кинжабаева племзавод "Дружба" незаконно получил участок площадью более 10 гектаров. Показания против Кинжабаева изначально дала подчиненная Алия Ишмуратова — ее и саму сейчас судят.

19 мая в суде выступили руководитель отдела правового обеспечения минприроды Алексей Кондратьев и начальник отдела правового обеспечения ТУ Росмущевства Руфия Газизова. Как рассказал Кондратьев, претензии к Кинжабаеву возникли из-за передачи земель племенному заводу "Дружба", поскольку после продажи земли оказались испорчены.

"По материалам министерства, участок попадает в категорию памятников природы как "Надеждинская лесостепь". Памятник образован в 2012 году. Установлены границы памятника природы. При создании территория обследовалась, установлен запрет на распашку земли. На территории представлены краснокнижные растения, которые и образуют природоохранную цель", — рассказал Кондратьев.

С его слов в суде, лаборатория "Котон" установила по космическим снимкам, что в нарушение режима использования территории проведена распашка земель. Министерство провело административное расследование и отправило запрос в администрацию Кошкинского района. Должностное лицо племенного завода "Дружба" привлечено к административной ответственности. Также в суде было озвучено, что об ущербе землям стало известно в 2021 году. Кроме того, к Кинжабаеву заявлен иск о компенсации ущерба в 18 млн рублей.

В заседании адвокат Алексей Митусов поинтересовался, чем был нанесен ущерб.

"Тем, что была осуществлена продажа", — ответил свидетель. Также свидетель, отвечая на вопросы адвоката, уточнил, что племенной завод осуществил распашку в связи с договором купли-продажи.

"Какова причинно-следственная связь?" — спросил адвокат Митусов.

"Ущерб нанесен после заключения договора купли-продажи", — ответил свидетель.

При этом адвокат Анатолий Кузнецов подчеркнул, что завод распахал не весь участок, а только 2 га. Сам Кинжабаев пояснил в суде, что обременений на момент продажи не было. До возбуждения уголовного дела сам Кинжабаев уже фигурировал в полицейских сводках — на него было организовано нападение с помощью наемников.