16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экс-главе Росимущества Кинжабаеву запросили шесть лет колонии Застройщик Михаил Жуков отправится в колонию за сокрытие от налоговой 66 млн рублей В Самаре суд оправдал экс-депутата Андрея Майера В Самаре вынесли приговор судоводителю, столкнувшемуся с "Валдаем" Житель Клявлинского района получил 180 часов обязательных работ за нетрезвое вождение без прав

Суды Происшествия

Экс-главе Росимущества Кинжабаеву запросили шесть лет колонии

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 75
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре прошли судебные прения по уголовному делу теперь уже бывшего главы Росимущества по Самарской области Айвара Кинжабаева. Его обвиняют в неисполнении решений суда (статья 315 УК РФ) и превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ).

В прениях государственный обвинитель просил приговорить Кинжабаева к шести годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей. Сама подсудимый вину не признает и требует оправдания. Предположительно на следующей неделе он должен выступить с последним словом. Дальшесуд удалится для вынесения решения по делу.

По версии следствия, с подачи Кинжабаева племзавод "Дружба" незаконно получил участок площадью более 10 гектаров. Показания против Кинжабаева изначально дала подчиненная Алия Ишмуратова — ее и саму сейчас судят.

19 мая в суде выступили руководитель отдела правового обеспечения минприроды Алексей Кондратьев и начальник отдела правового обеспечения ТУ Росмущевства Руфия Газизова. Как рассказал Кондратьев, претензии к Кинжабаеву возникли из-за передачи земель племенному заводу "Дружба", поскольку после продажи земли оказались испорчены.

"По материалам министерства, участок попадает в категорию памятников природы как "Надеждинская лесостепь". Памятник образован в 2012 году. Установлены границы памятника природы. При создании территория обследовалась, установлен запрет на распашку земли. На территории представлены краснокнижные растения, которые и образуют природоохранную цель", — рассказал Кондратьев.

С его слов в суде, лаборатория "Котон" установила по космическим снимкам, что в нарушение режима использования территории проведена распашка земель. Министерство провело административное расследование и отправило запрос в администрацию Кошкинского района. Должностное лицо племенного завода "Дружба" привлечено к административной ответственности. Также в суде было озвучено, что об ущербе землям стало известно в 2021 году. Кроме того, к Кинжабаеву заявлен иск о компенсации ущерба в 18 млн рублей.

В заседании адвокат Алексей Митусов поинтересовался, чем был нанесен ущерб.

"Тем, что была осуществлена продажа", — ответил свидетель. Также свидетель, отвечая на вопросы адвоката, уточнил, что племенной завод осуществил распашку в связи с договором купли-продажи.

"Какова причинно-следственная связь?" — спросил адвокат Митусов.

"Ущерб нанесен после заключения договора купли-продажи", — ответил свидетель.

При этом адвокат Анатолий Кузнецов подчеркнул, что завод распахал не весь участок, а только 2 га. Сам Кинжабаев пояснил в суде, что обременений на момент продажи не было. До возбуждения уголовного дела сам Кинжабаев уже фигурировал в полицейских сводках — на него было организовано нападение с помощью наемников.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4