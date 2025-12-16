Экс-главе Росимущества Кинжабаеву запросили шесть лет колонии

В Самаре прошли судебные прения по уголовному делу теперь уже бывшего главы Росимущества по Самарской области Айвара Кинжабаева. Его обвиняют в неисполнении решений суда (статья 315 УК РФ) и превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ).
В прениях государственный обвинитель просил приговорить Кинжабаева к шести годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей. Сама подсудимый вину не признает и требует оправдания. Предположительно на следующей неделе он должен выступить с последним словом. Дальшесуд удалится для вынесения решения по делу.
По версии следствия, с подачи Кинжабаева племзавод "Дружба" незаконно получил участок площадью более 10 гектаров. Показания против Кинжабаева изначально дала подчиненная Алия Ишмуратова — ее и саму сейчас судят.
19 мая в суде выступили руководитель отдела правового обеспечения минприроды Алексей Кондратьев и начальник отдела правового обеспечения ТУ Росмущевства Руфия Газизова. Как рассказал Кондратьев, претензии к Кинжабаеву возникли из-за передачи земель племенному заводу "Дружба", поскольку после продажи земли оказались испорчены.
"По материалам министерства, участок попадает в категорию памятников природы как "Надеждинская лесостепь". Памятник образован в 2012 году. Установлены границы памятника природы. При создании территория обследовалась, установлен запрет на распашку земли. На территории представлены краснокнижные растения, которые и образуют природоохранную цель", — рассказал Кондратьев.
С его слов в суде, лаборатория "Котон" установила по космическим снимкам, что в нарушение режима использования территории проведена распашка земель. Министерство провело административное расследование и отправило запрос в администрацию Кошкинского района. Должностное лицо племенного завода "Дружба" привлечено к административной ответственности. Также в суде было озвучено, что об ущербе землям стало известно в 2021 году. Кроме того, к Кинжабаеву заявлен иск о компенсации ущерба в 18 млн рублей.
В заседании адвокат Алексей Митусов поинтересовался, чем был нанесен ущерб.
"Тем, что была осуществлена продажа", — ответил свидетель. Также свидетель, отвечая на вопросы адвоката, уточнил, что племенной завод осуществил распашку в связи с договором купли-продажи.
"Какова причинно-следственная связь?" — спросил адвокат Митусов.
"Ущерб нанесен после заключения договора купли-продажи", — ответил свидетель.
При этом адвокат Анатолий Кузнецов подчеркнул, что завод распахал не весь участок, а только 2 га. Сам Кинжабаев пояснил в суде, что обременений на момент продажи не было. До возбуждения уголовного дела сам Кинжабаев уже фигурировал в полицейских сводках — на него было организовано нападение с помощью наемников.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.