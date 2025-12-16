Запушистили елку: новогодний проект ОТП Банка и Яндекс

В преддверии новогодних праздников на главной странице Яндекса вновь появилась красочная живая елка с новогодними игрушками, которую каждый пользователь сможет украсить по своему вкусу.
В этом году проект стал по-настоящему особенным: благодаря Алисе AI пользователи могут не только создать уникальные новогодние игрушки, но и оживить их словно по волшебству.
Для украшения елку пользователям доступны 10 разных стилей. "Один из них, теплейший, создан в фирменных цветах ОТП Банка и отличается милой пушистой структурой. Благодаря ему каждый сможет "запушистить" новогоднюю елочку по полной", — отмечает Дарья Емельянова, руководитель маркетинговых коммуникаций ОТП Банка.
Для создания игрушки необходимо кликнуть на зеленого маскота со стилем "теплейшие" на странице проекта и написать промпт, в котором отразить все детали внешнего вида игрушки. После создания украшения ее можно оживить. Какое именно движение совершит игрушка — всегда сюрприз.
Все "теплейшие" игрушки отправляются на отдельную елку ОТП Банка. Наряжать ее можно до 13 января 2026 года.
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.