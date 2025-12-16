16+
Запушистили елку: новогодний проект ОТП Банка и Яндекс

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В преддверии новогодних праздников на главной странице Яндекса вновь появилась красочная живая елка с новогодними игрушками, которую каждый пользователь сможет украсить по своему вкусу.

В этом году проект стал по-настоящему особенным: благодаря Алисе AI пользователи могут не только создать уникальные новогодние игрушки, но и оживить их словно по волшебству.

Для украшения елку пользователям доступны 10 разных стилей. "Один из них, теплейший, создан в фирменных цветах ОТП Банка и отличается милой пушистой структурой. Благодаря ему каждый сможет "запушистить" новогоднюю елочку по полной", — отмечает Дарья Емельянова, руководитель маркетинговых коммуникаций ОТП Банка.

Для создания игрушки необходимо кликнуть на зеленого маскота со стилем "теплейшие" на странице проекта и написать промпт, в котором отразить все детали внешнего вида игрушки. После создания украшения ее можно оживить. Какое именно движение совершит игрушка — всегда сюрприз.

Все "теплейшие" игрушки отправляются на отдельную елку ОТП Банка. Наряжать ее можно до 13 января 2026 года.

