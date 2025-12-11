В ВТБ рассказали, кто выиграет от снижения цен на нефть

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции ожидают снижения средней цены на нефть Brent в 2026 году до $61,7 за баррель, что почти на 10% ниже уровня 2025 года. Основными факторами станут рост предложения со стороны ОПЕК+ и увеличение дисконтов на российские сорта нефти.
"Несмотря на ожидаемое увеличение мирового спроса, рост добычи в странах ОПЕК+ на 2,1 млн баррелей в сутки будет оказывать давление на рынок. В результате ключевые игроки российской нефтяной отрасли могут столкнуться со снижением доходов. Однако компании, занимающиеся транспортировкой углеводородов, такие как "Транснефть", могут получить выгоду от увеличения объемов прокачки", — рассказал инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев.
Последние комментарии
