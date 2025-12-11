16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В ВТБ рассказали, кто выиграет от снижения цен на нефть 3 млн россиян уже пользуются семейными продуктами в СберБанк Онлайн Сбер: 83% россиян знают о криптовалютах От заправки до кино: раздел "Для жизни" — вся экосистема Сбера на одной кнопке За два года НОВИКОМ в 2,6 раза увеличил объем выдачи экспресс-гарантий

Банки Финансы

В ВТБ рассказали, кто выиграет от снижения цен на нефть

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции ожидают снижения средней цены на нефть Brent в 2026 году до $61,7 за баррель, что почти на 10% ниже уровня 2025 года. Основными факторами станут рост предложения со стороны ОПЕК+ и увеличение дисконтов на российские сорта нефти.

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

"Несмотря на ожидаемое увеличение мирового спроса, рост добычи в странах ОПЕК+ на 2,1 млн баррелей в сутки будет оказывать давление на рынок. В результате ключевые игроки российской нефтяной отрасли могут столкнуться со снижением доходов. Однако компании, занимающиеся транспортировкой углеводородов, такие как "Транснефть", могут получить выгоду от увеличения объемов прокачки", — рассказал инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4