В ВТБ рассказали, кто выиграет от снижения цен на нефть

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции ожидают снижения средней цены на нефть Brent в 2026 году до $61,7 за баррель, что почти на 10% ниже уровня 2025 года. Основными факторами станут рост предложения со стороны ОПЕК+ и увеличение дисконтов на российские сорта нефти.

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ