От заправки до кино: раздел "Для жизни" — вся экосистема Сбера на одной кнопке

На конференции "Сделано в Сбере" первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев и его команда представили новое пространство в приложении СберБанк Онлайн — раздел "Для жизни". Это улыбающаяся звёздочка в центре нижней панели стартового экрана — за ней собраны все ключевые сервисы экосистемы, которые могут понадобиться в течение дня.
В "Для жизни" пользователь в одном месте может найти фильм, выбрать, куда сходить на выходных, спланировать короткое путешествие или решить бытовые задачи. Встроенный искусственный интеллект помогает спланировать поездку на выходные: подберёт оптимальный маршрут, жильё и ресторан, предложит список развлечений и сформирует план действий.
Разделом воспользовались уже 50 млн человек. Самые востребованные опции — заправка автомобиля, e-com‑сервисы Самокат, Купер, Мегамаркет, а также онлайн-кинотеатр Okko.
Каждый четверг в разделе проходит день выгоды СберФест. В этот день число посетителей увеличивается на 25% по сравнению с другими будними днями. Клиенты получают персонализированные предложения на основе своих предпочтений: от выгодных предложений на покупки и доставку до развлечений и поездок. Так "Для жизни" становится персональным лайфстайл‑пространством внутри банковского приложения, объединяя финансовые и повседневные сценарии в одном окне.
