16+
Банки Финансы

ВТБ прогнозирует рост добычи нефти и расширение экспорта газа в Азию

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В 2026 году объем добычи нефти может вырасти почти на 6% — до 9,7 млн барр./сут., при условии дальнейшего смягчения ограничений в рамках сделки ОПЕК+. Средний объём добычи нефти в России по итогам 2025 года составит 9,2 млн барр./сут., без учёта газового конденсата. Об этом на 16-м инвестиционном форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЁТ!" заявил член правления банка Виталий Сергейчук.

Фото: предоставлено банком ВТБ

Мировой спрос на нефть продолжит расти до 2050 года со средним темпом около 0,5% в год. По данным ВТБ, к 2030 году глобальный спрос достигнет 107,6 млн барр./сут., а к 2035 году превысит 110 млн барр./сут.

По оценкам ВТБ, к 2030 году экспорт российского трубопроводного газа в Китай увеличится в 1,5 раза по сравнению с ожидаемым уровнем 2025 года, достигнув 56 млрд куб. м в год. Из них 44 млрд куб. м придутся на поставки по магистрали "Сила Сибири", а 12 млрд куб. м — по Дальневосточному маршруту.

"Российская энергетика адаптируется к новой конфигурации мирового рынка. Рост поставок на Восток и устойчивый глобальный спрос на нефть создают фундамент для долгосрочного развития отрасли. Наши прогнозы показывают: российские компании не только сохраняют стабильность, но и формируют новые точки роста, укрепляя свои позиции в мировой энергетической архитектуре", — отметил Виталий Сергейчук. 

