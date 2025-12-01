16+
Банки Финансы

Сбер проведёт "День инвестора" и представит новые решения для клиентов и бизнеса

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ.
10 декабря команда Сбера расскажет о главных технологических и продуктовых достижениях текущего года, а также поделится планами и прогнозами на 2026 год и ответит на вопросы инвесторов. Событие года "Сделано в Сбере" объединит традиционный формат мероприятия "День инвестора" и масштабную презентацию новых сервисов и возможностей. Это будет интересно всем: клиентам, инвесторам и акционерам Сбера. Начало трансляции — 10 декабря в 10:00 по московскому времени.

В ходе мероприятия команда банка представит результаты Сбера по итогам второго года Стратегии 2026, обсудит ключевые направления развития бизнеса, отраслевые тренды и расскажет о ключевых параметрах дивидендной политики.

Руководители бизнес-направлений и команд разработки представят главные обновления экосистемы Сбера — сервисы, которые берут на себя рутинные задачи, помогают решать сложные вопросы и принимать верные решения.

Среди таких сервисов — раздел "Для жизни" в приложении СберБанк Онлайн. В нём легко сделать выгодные покупки, заказать еду, записаться на онлайн-консультацию к врачу и даже спланировать путешествие, купив билеты и забронировав отель. Подписка СберПрайм делает эти предложения ещё выгоднее: 22 млн россиян уже экономят на доставке, кино, музыке, связи, билетах и получают повышенный кешбэк бонусами Спасибо. Тематические блоки "Дом", "Авто" и "Близкие рядом" в приложении объединяют сопутствующие сервисы, упрощающие жизнь. Налоговый ИИ-помощник поможет оформить налоговый вычет в несколько кликов, а ИИ-советник подскажет, как грамотно распределить доходы и начать инвестировать.

Терминалы Сбера принимают любые карты, QR-коды, оплату по SberPay и улыбку. С ИИ-помощником ГигаЧат теперь можно общаться голосом, как с человеком. Умный телевизор Sber управляется голосом вместо пульта, а банкоматы нового поколения не только помогают совершить финансовые операции, но и бесконтактно измеряют пульс, давление и даже оценивают уровень стресса.

Благодаря ГигаЧат, встроенному в умные устройства Сбера, взаимодействие с ними стало ещё удобнее. Теперь с ИИ-помощником можно вести диалоги голосом, словно общаясь с живым человеком, а для управления умным телевизором Sber уже не нужен пульт. Последнее поколение банкоматов Сбера идёт дальше простого обслуживания финансовых операций: они оснащены функциями бесконтактного измерения основных показателей здоровья, включая пульс, артериальное давление и оценку уровня стресса.

Подробнее об этом и многом другом — на "Сделано в Сбере". Трансляция пройдёт на сайте Сбера, в телеграм-канале "SBER для инвесторов", а также в соцсети "ВКонтакте".

