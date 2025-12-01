16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Крупные банки России повышают ставки по вкладам в преддверии декабрьского спроса ВТБ прогнозирует ослабление рубля до 90 рублей за доллар в 2026 году ВТБ прогнозирует среднюю ключевую ставку на уровне 15% в 2026 году Рейтинговое агентство НКР повысило кредитный рейтинг НОВИКОМа до AA.ru ВТБ отчитался о прибыли за 10 месяцев

Банки Финансы

Крупные банки России повышают ставки по вкладам в преддверии декабрьского спроса

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 8
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В последние дни несколько крупных банков в России объявили о повышении ставок по вкладам, что свидетельствует о традиционном начале предновогодней гонки: увеличении интереса со стороны населения к сберегательным продуктам в преддверии выплаты 13-х зарплат, а также желанием кредитных организаций привлечь эту стабильную ликвидность, корректируя условия депозитов.

Так, ВТБ заявил, что с 1 декабря 2025 года вновь увеличивает процентные ставки по рублевым депозитам на сроки 4 и 6 месяцев для всех клиентов. Аналогичные шаги на последней неделе предприняли Газпромбанк, Банк Дом.РФ, Т-банк, МКБ и другие финансовые учреждения.

Во второй декаде ноября Банк России впервые с начала 2025 года зафиксировал рост средней максимальной ставки по вкладам в топ-10 банков, которая увеличилась на 0,18 п. п. до 15,50% годовых. Ранее, с начала января, этот показатель неуклонно снижался, потеряв 6,2 п. п.

По данным "РБК Инвестиции", на 28 ноября средняя максимальная доходность вкладов в топ-10 банков составила 15,40% годовых на три месяца, 14,90% на шесть месяцев и 13,49% на год.

"На розничный рынок под конец года возвращается "время вкладчика". Банки улучшают условия в преддверии высокого декабрьского сезона. ВТБ поднимал ставки ранее и вновь задает тренд: с 1 декабря мы поднимаем ставки по среднесрочным депозитам", — отметил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЁТ!".

Эксперты также отмечают рост ставок на комбинированные продукты, которые служат инструментом для стимулирования кросс-продаж внутри финансовых групп, но не являются массовым предложением на рынке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4