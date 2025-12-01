16+
ВТБ прогнозирует среднюю ключевую ставку на уровне 15% в 2026 году

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ВТБ ожидает, что средняя ключевая ставка Банка России в 2026 году составит 15%, заявил первый заместитель председателя банка Дмитрий Пьянов в интервью "Интерфаксу". По его словам, этот показатель заложен в бизнес-план банка и отражает значительное снижение с пикового уровня в 21% в 2025 году.

Пьянов отметил, что розничный бизнес ВТБ "очень чувствителен" к изменениям в денежно-кредитной политике. Он также предупредил о возможной турбулентности в первом квартале 2026 года из-за повышения НДС и неопределенности в том, как быстро изменения ставок отразятся на ценах. "Инфляционные ожидания в первом и втором кварталах 2026 года, скорее всего, будут расти", — добавил он.

Первый зампред ВТБ выразил сомнения по поводу повышения прогноза средней ключевой ставки ЦБ с 12–13% до 13–15%. Он считает, что регулятор должен объяснить, что это связано с длительным эффектом повышения НДС и тарифов ЖКУ, чтобы избежать дезориентации экономических субъектов.

Он также отметил, что ждет ослабление курса в первом квартале 2026 года "до 90 с лишним рублей за доллар" из-за резкого снижения продаж в рамках зеркалирования по бюджетному правилу.

Пьянов подчеркнул, что обещания ЦБ по ключевой ставке часто оказываются "дельфийскими", то есть подверженными изменениям в зависимости от новых данных. В сентябре советник главы ЦБ Кирилл Тремасов предположил, что к концу 2026 года ставка может опуститься ниже 10%, однако на заседании 24 октября прогноз был пересмотрен в сторону повышения.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке намечено на 19 декабря, а первое в 2026 году — на 13 февраля.

