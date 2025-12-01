16+
UnionPay: на что тратили россияне за границей в 2025 году Крупные банки России повышают ставки по вкладам в преддверии декабрьского спроса ВТБ прогнозирует ослабление рубля до 90 рублей за доллар в 2026 году ВТБ прогнозирует среднюю ключевую ставку на уровне 15% в 2026 году ОТП Банк дарит 20 сертификатов на 10 тыс. рублей от Askona

Банки Финансы

UnionPay: на что тратили россияне за границей в 2025 году

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Объемы трат россиян за рубежом за 10 месяцев 2025 года по картам UnionPay выросли на 81,7% к аналогичному периоду прошлого года, выяснил Россельхозбанк. По состоянию на 2025 год число клиентов с тратами по картам UnionPay увеличилось в 2,5 раза. Самыми востребованными категориями стали "Одежда и обувь", "Отели" и "Супермаркеты". При этом существенно возрос интерес россиян к искусству.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

В поездках за границей россияне больше всего тратили на одежду и обувь (31,26% от общего объема трат за границей), отели (16,14%) и супермаркеты (10,34%). Первые две сохранили свои позиции второй год подряд, тогда как категория "Супермаркеты" поднялась на одну строчку вверх, заменив "Ювелирные изделия".

Спустя год категория "Кафе, рестораны и фастфуд" поднялась с 5 на 4 место благодаря тому, что траты на нее выросли почти вдвое. В топ-10 рейтинга впервые попали "Спорттовары", которые вытеснили "Бытовую технику и электронику". Категории "Дом и ремонт", "Путешествия", "Аксессуары" и "Косметика и парфюмерия" сохранили свои места, при этом показав существенный прирост в расходах.

"Сейчас карты UnionPay работают в странах Азии, Ближнего Востока и СНГ, включая ОАЭ, Китай, Турцию, Вьетнам, Египет и Узбекистан. Только за этот год траты по UnionPay за рубежом возросли на 81,7%, при этом количество операций увеличилось на 245%. Прогрессирующая динамика трат по картам UnionPay стала возможной во многом благодаря развитию туризма в Китай, особенно с учетом введения безвизового режима. Мы видим, что туристы могут комфортно совершать платежи по самым разным категориям: от обычного шопинга и посещений кафе до приобретения медицинских товаров", — отметила Руководитель блока розничного бизнеса Россельхозбанка Людмила Корсакова.

При сравнении показателей 2024 и 2025 гг. Россельхозбанк выявил категории с самым высоким темпом роста расходов: это "Искусство", "Музыка и фильмы", "Образование" и "Онлайн-игры". Предположительно рост в категории "Искусство" обусловлен популяризацией творчества в формате NFT и цифровизацией коллекционных предметов искусства. Высокие темпы также показали "Маркетплейсы", "Здоровье и медицинские услуги", "Активный отдых".

Аналитики Россельхозбанка выделили три страны-лидера по общему объему трат по картам UnionPay за 2025 году за рубежом. Первую строчку занимают Объединенные Арабские Эмираты, что составляет 26% от общего объема трат (43%), на втором месте — Китай (18%) и на третьем — Таиланд (14%). На эти три государства приходится более половины всех зарубежных расходов россиян.

