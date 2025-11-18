16+
Сбер фиксирует растущий тренд вовлечения детей и подростков в мошенничество

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Не только старшее поколение страдает от преступных посягательств на их активы, в последнее время мошенники всё активнее выбирают своей мишенью детей и подростков.

Об этом рассказал журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в преддверии SOC Forum 2025 — ключевого мероприятия в сфере кибербезопасности, которое проходит в рамках Российской недели кибербезопасности.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка:

"Сложился опасный и, к сожалению, растущий тренд: мошенники всё активнее выбирают своей мишенью детей и подростков. Ошибочно считать, что опасность стать жертвой телефонного мошенничества грозит прежде всего старшему поколению ― злоумышленники искусно манипулируют неопытностью и доверчивостью несовершеннолетних. Поверив в срочность или исключительность ситуации, ребёнок или подросток невольно становится инструментом кражи денег у собственных родителей, и это настоящая трагедия. Число пострадавших или вовлеченных в мошенничество детей, по нашим данным, за два года выросло более чем на 30%.

Приведу три самые распространённые преступные схемы. В первом случае мошенник входит в доверие к ребёнку, используя игровые миры, например, через чаты в играх или в соцсетях или мессенджерах предлагают выгодно обменять игровую валюту, редкие виртуальные предметы или скины. Он убеждает ребёнка тайно взять телефон родителя и следовать инструкциям. Обманом ребёнка заставляют зайти в банковские приложения на смартфонах родителей, чтобы тот перевел деньги, а также оформил по его указанию кредиты.

Во второй схеме звонок поступает от имени госорганов (например, Росфинмониторинг, ФНС) с сообщением, что у родителей есть неучтённые ценности и им грозит уголовное преследование. Ребёнка убеждают сохранить всё в секрете от взрослых. Во имя "спасения" родителей его заставляют все деньги и драгоценности семьи передать курьеру якобы для "официальной декларации".

Наконец, подростку старше 14 лет могут позвонить под любым бытовым предлогом (например, доставка посылки от Почты России или получение товара с маркетплейса), чтобы выманить код из СМС для авторизации на Госуслугах. Другой участник преступной схемы, представляясь сотрудником госпортала, запугивает жертву тем, что из-за раскрытого кода на неё прямо сейчас оформляют кредиты для финансирования экстремизма или ВСУ, а это чревато уголовной ответственностью. Подростка заставляют "спастись", переслав сбережения на "безопасный счёт". Либо от него требуют передать все деньги и ценности курьеру.

Как всё это предотвратить? Родителям нужно обязательно говорить с детьми о финансовой безопасности, этот разговор нельзя откладывать. Объясните, что пароли, коды из СМС и банковские карты — неприкосновенная личная территория и что ни один сотрудник банка или любой другой организации никогда не попросит человека совершить какие-либо действия со своими деньгами. Договоритесь о кодовом слове семьи, которое ребёнку надо попросить назвать, если кто-то представляется вами и просит что-то сделать с деньгами. Формируйте доверительную атмосферу, чтобы ребёнок в любой непонятной ситуации обращался к вам, а не к незнакомцу в сети.

Финансовое воспитание и киберграмотность — это не контроль, а формирование осознанности. Мы в Сбере разработали целый ряд образовательных инструментов, которые помогают детям прокачать навыки финансовой безопасности. В первую очередь — полезный просветительский контент, который поможет защититься от уловок мошенников, есть на портале "Кибрарий". Также обучающие ролики и игры есть в нашем приложении СберKids — в нём также есть ИИ-ассистент СберКот, который расскажет, как действовать при подозрении на мошенничество. Это и бесплатные обучающие курсы на портале финансовой грамотности СберСова для всей семьи. Наши эксперты готовы прийти с интерактивными мастер-классами и лекциями в любое образовательное учреждение: школу или колледж. Безопасность наших детей — это общая ответственность, и только совместными усилиями мы можем противостоять преступникам".

