82% жителей Самары ожидают положительных изменений от искусственного интеллекта

82% жителей Самары ожидают положительных изменений от массового внедрения и использования технологий искусственного интеллекта (в 2024 году - 79%). В целом по стране данный показатель составляет 86% (в 2024-м - 77%). Таковы результаты исследования, которое провели СберСтрахование жизни и СберСтрахование в преддверии международной конференции AI Journey ("Путешествие в мир искусственного интеллекта").
Как показал опрос, 57% жителей города убеждены, что дальнейшее развитие и повсеместное внедрение искусственного интеллекта поможет изменить жизнь общества (по стране - 67%). Каждый третий (33%) участник опроса считает, что современные технологии дадут новые возможности в образовании. По 30% опрошенных ожидают положительного влияния инноваций на медицину и продолжительность жизни, а также на безопасность на производстве. Чуть меньше - 29% - рассчитывают на повышение качества и удобства жизни. Еще 28% респондентов полагают, что внедрение ИИ увеличит производительность труда и облегчит его, а 27% надеются на развитие производства и появление новых отраслей экономики.
Каждый пятый (20%) убежден, что искусственный интеллект повысит уровень безопасности. 17% считают, что он будет выполнять сложную для человека работу. Еще столько же - что он поможет сохранить природные ресурсы и улучшить экологию. Каждый десятый (10%) считает, что благодаря ИИ появятся новые профессии. Причем 32% опрошенных ждут изменений от внедрения ИИ уже на горизонте 5-10 лет.
Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка:
"Исследование показало, что ожидания россиян от искусственного интеллекта охватывают практически все сферы жизни. Люди верят, что технологии упростят повседневные процессы, сделают сервисы быстрее, а решения - точнее. Наибольшие надежды традиционно связаны с ИТ (52%), образованием (17%), культурой (16%), промышленностью и медициной (по 15%), наукой (7%) и страхованием (5%).
И эти ожидания уже становятся реальностью. То, что еще недавно казалось фантастикой - например, получение страховой выплаты за несколько минут, - стало нормой. В СберСтраховании жизни деньги по кредитному и ипотечному страхованию приходят клиенту за пять минут или быстрее. До конца года такой же механизм заработает в программах страхования жилья и защиты от травм СберСтрахования. Кстати, в автостраховании процесс еще быстрее: направление на ремонт по каско клиент получает за минуты в приложении.
Технологии не только упрощают жизнь, но и спасают ее. Совместно с поисково-спасательным отрядом "ЛизаАлерт" и вертолетным отрядом "Ангел" СберСтрахование жизни применяет искусственный интеллект для анализа снимков. Это позволяет точнее определять локации и спасать больше людей. В этом и заключается смысл внедрения ИИ - использовать технологии во благо человека".
Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка:
"Сегодня искусственный интеллект в той или иной степени используется большинством людей - одними для бытовых целей, другими для работы и решения бизнес-задач. Технология продолжает активно развиваться, и вполне вероятно, что в будущем ИИ станет намного больше чем прикладной программой. Например, полноценным персональным наставником в образовании, помощником в научных исследованиях и советником в творческих поисках для каждого, у кого есть идея и доступ в интернет".
Исследование проводилось в октябре 2025 года в 37 городах России с населением свыше 500 тыс. человек по репрезентативной выборке.
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.