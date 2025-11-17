82% жителей Самары ожидают положительных изменений от искусственного интеллекта

82% жителей Самары ожидают положительных изменений от массового внедрения и использования технологий искусственного интеллекта (в 2024 году - 79%). В целом по стране данный показатель составляет 86% (в 2024-м - 77%). Таковы результаты исследования, которое провели СберСтрахование жизни и СберСтрахование в преддверии международной конференции AI Journey ("Путешествие в мир искусственного интеллекта").

Как показал опрос, 57% жителей города убеждены, что дальнейшее развитие и повсеместное внедрение искусственного интеллекта поможет изменить жизнь общества (по стране - 67%). Каждый третий (33%) участник опроса считает, что современные технологии дадут новые возможности в образовании. По 30% опрошенных ожидают положительного влияния инноваций на медицину и продолжительность жизни, а также на безопасность на производстве. Чуть меньше - 29% - рассчитывают на повышение качества и удобства жизни. Еще 28% респондентов полагают, что внедрение ИИ увеличит производительность труда и облегчит его, а 27% надеются на развитие производства и появление новых отраслей экономики.

Каждый пятый (20%) убежден, что искусственный интеллект повысит уровень безопасности. 17% считают, что он будет выполнять сложную для человека работу. Еще столько же - что он поможет сохранить природные ресурсы и улучшить экологию. Каждый десятый (10%) считает, что благодаря ИИ появятся новые профессии. Причем 32% опрошенных ждут изменений от внедрения ИИ уже на горизонте 5-10 лет.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка:

"Исследование показало, что ожидания россиян от искусственного интеллекта охватывают практически все сферы жизни. Люди верят, что технологии упростят повседневные процессы, сделают сервисы быстрее, а решения - точнее. Наибольшие надежды традиционно связаны с ИТ (52%), образованием (17%), культурой (16%), промышленностью и медициной (по 15%), наукой (7%) и страхованием (5%).

И эти ожидания уже становятся реальностью. То, что еще недавно казалось фантастикой - например, получение страховой выплаты за несколько минут, - стало нормой. В СберСтраховании жизни деньги по кредитному и ипотечному страхованию приходят клиенту за пять минут или быстрее. До конца года такой же механизм заработает в программах страхования жилья и защиты от травм СберСтрахования. Кстати, в автостраховании процесс еще быстрее: направление на ремонт по каско клиент получает за минуты в приложении.

Технологии не только упрощают жизнь, но и спасают ее. Совместно с поисково-спасательным отрядом "ЛизаАлерт" и вертолетным отрядом "Ангел" СберСтрахование жизни применяет искусственный интеллект для анализа снимков. Это позволяет точнее определять локации и спасать больше людей. В этом и заключается смысл внедрения ИИ - использовать технологии во благо человека".

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"Сегодня искусственный интеллект в той или иной степени используется большинством людей - одними для бытовых целей, другими для работы и решения бизнес-задач. Технология продолжает активно развиваться, и вполне вероятно, что в будущем ИИ станет намного больше чем прикладной программой. Например, полноценным персональным наставником в образовании, помощником в научных исследованиях и советником в творческих поисках для каждого, у кого есть идея и доступ в интернет".

Исследование проводилось в октябре 2025 года в 37 городах России с населением свыше 500 тыс. человек по репрезентативной выборке.