ВТБ узнал, что жители ПФО хотели бы изменить в новогодних подарках

Опрос ВТБ* показал, что каждый третий житель Приволжского федерального округа вместо подарков хотел бы дарить близким больше внимания и эмоций, примерно столько же — перестать гнаться за "идеальным" вариантом презента. При этом больше половины опрошенных отметили, что планируют увеличить бюджет на новогодние траты.
Большинство респондентов стараются заранее оценить свои новогодние расходы. 57% жителей ПФО прикидывают примерную сумму трат, а 20% — скрупулезно составляют бюджет и стараются не выходить за его рамки. 23% опрошенных действуют по обстоятельствам, покупая подарки и праздничные товары без предварительных расчетов.
Праздничное настроение для большинства респондентов из ПФО остается главным ориентиром: 58% отмечают радость и предвкушение праздника во время новогодних покупок, хотя 12% ощущают легкий стресс из-за нехватки времени.
42% жителей округа заранее составляют список подарков, ориентируясь на пожелания близких и свой бюджет. Треть ищет вдохновение в интернете, а 23% выбирают подарки в последние дни перед праздником. Чаще всего заранее готовят список презентов жители Южного округа (59%), а в Москве и на Урале более трети опрошенных (36%) ищут подарки в интернете.
Предполагаемый бюджет на новогодние подарки у жителей ПФО различается. До 5 тыс. планируют потратить 22% респондентов, до 20 тыс. — 20%, до 50 тыс. — 13%, а 5% готовы выделить более 50 тыс. рублей. Около 60% опрошенных признались, что планируют увеличить расходы на праздники: половина — на 10-20%, еще 15% — на 20-50%. При этом главными помощниками при подготовке к торжеству респонденты называют кешбэк и бонусные программы (41%), а также стратегия покупать все необходимое заранее (28%).
Каждый третий житель округа хотел бы в будущем меньше тратить на материальные подарки и больше — на эмоции и внимание близким. Еще 34% признаются, что хотели бы перестать гнаться за "идеальным" подарком и не устраивать из праздника марафон покупок. При этом 18% уверены, что менять в своих привычках ничего не нужно.
* Опрос проведен в декабре 2025 г. среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.
