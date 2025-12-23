Посевная-2026: РСХБ готовится к кредитованию сезонных работ МФХ

РСХБ делает всё возможное, чтобы у российских аграриев было достаточно средств на самых доступных условиях. Особое внимание уделяется фермерам.

На 1 декабря 2025 года объем финансирования АПК в Самарской области превысил 19 млрд рублей, более 16 млрд рублей выделено на поддержку сезонно-полевых работ. В том числе по программе льготного кредитования Самарский филиал предоставил аграриям более 12 млрд рублей. Основная доля льготного кредитования также приходится на финансирование сезонно-полевых работ — более 11 млрд рублей.

"В этом году получали льготный кредит по сниженной ставке под 8,3% на сезонно-полевые работы. Все очень быстро оформили, проблем с Россельхозбанком вообще нет. Так как обслуживаюсь давно, вся информация об оборотах, залогах в банке есть, поэтому кредиты выдают быстро. Я очень доволен", — комментирует один из постоянных заемщиков Самарского филиала Россельхозбанка Евгений Локтионов, руководитель ООО "Житница" Ставропольского района Самарской области.

"Россельхозбанк занимает лидирующие позиции в финансировании сельского хозяйства в Самарской области. Это позволяет аграриям обеспечивать материально-техническую базу для проведения сельскохозяйственных работ. Конечно обращаться нужно заблаговременно, чтобы успеть к посевной. Но в целом льготное кредитование можно получать в течение года не только на сезонные работы, но и на оборотные или инвестиционные цели, на обновление сельхозтехники, приобретение средств защиты растений, минеральные удобрения, топливо. Льготные продукты банка — это хорошая финансовая поддержка для аграриев", — отмечает директор Самарского филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

РСХБ предоставляет средства на льготных условиях в рамках программ на поддержку экспорта продукции АПК, развитие сельских территорий, на развитие подотраслей растениеводства и животноводства, переработки продукции растениеводства и животноводства, пищевых ресурсов, а также продукции их переработки, производство лекарственных средств для ветеринарного применения, кормовых и пищевых добавок, ферментных препаратов. Заявку можно подать в офисах Россельхозбанка.