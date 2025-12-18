Детская "Карта жителя" региона помогает экономить на проезде в транспорте

Сбер активно развивает проект "Карта жителя" в Самарской области, сделав возможным подключение к программе детей с 6 лет. Теперь юные жители региона смогут воспользоваться всеми преимуществами "Карты жителя" на базе детских СберКарт "Мир".

Детская карта Сбера с подключенной "Картой жителя" позволяет совершать бесконтактные платежи и пользоваться льготами на проезд в общественном транспорте: при наличии школьного проездного он привязывается к карте автоматически. Учащиеся получают скидку более 50% на каждую поездку, при этом платеж за проезд списывается с электронного проездного, а не со счета банковской карты. Так, если школьник пользуется транспортом дважды в день, экономия за учебный месяц составит порядка 900 рублей.

Заказать для своего ребенка детскую СберКарту с бесплатным обслуживанием родители могут через приложение "СберБанк Онлайн", а получить - в ближайшем офисе Сбера или курьером выездного сервиса. Подключить "Карту жителя" можно при выдаче: это занимает всего несколько минут.

После получения карту можно сразу использовать как для расчетов в торговых точках, так и в качестве льготного проездного билета в городском транспорте. При этом если ребенок имеет право на соответствующую льготу, проездной школьника активируется на карте автоматически.

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"Мы развиваем проект "Карта жителя" в Самарской области и запускаем его специальную версию для школьников. Это новый шаг, который превращает карту в удобный семейный инструмент. Он дает не только технологические возможности, но и реальные преимущества - от экономии на проезде до повышения финансовой грамотности и безопасности детей".

Пополнить транспортную карту можно в приложении "СберБанк Онлайн": выберите в разделе платежей пункт "Транспорт", далее - "Транспортные карты и билеты", затем необходимо выбрать пункт "Объединенная транспортная карта" - "Пополнение абонемента на банковской карте", указать номер банковской карты, зарегистрированной в проекте "Карта жителя", и завершить операцию пополнения, следуя инструкциям системы. Также можно воспользоваться поиском по приложению, введя в нем "Объединенная транспортная карта".

Максим Карсаков, заместитель директора ГБУ Самарской области "Цифровой регион":

"Детская Карта жителя - это полнофункциональный инструмент для повседневного использования. Благодаря межведомственному взаимодействию на детские карты автоматически записывается льготный проездной для общественного транспорта - для этого нужны лишь сведения о ребенке из АСУ РСО. Внедрение в общеобразовательных учреждениях Самарской области кампусной инфраструктуры (считыватели систем контроля управления доступом, читательские билеты, системы контроля школьного питания) позволяет использовать детские Карты жителя в образовательном процессе. Необходимо отметить, что детские Карты жителя выпускаются и регистрируются в экосистеме проекта "Карта жителя Самарской области" в паре с Картой жителя родителя, что также позволяет управлять и отслеживать состояние банковской карты ребенка".

Для развития финансовой грамотности ребенка рекомендуется установить мобильное приложение СберKids. С его помощью дети в игровой форме учатся управлять личным бюджетом, ставить финансовые цели и делать накопления. Приложение позволяет делать переводы, а также оплачивать покупки с помощью QR-кода. Родители смогут контролировать траты своих детей и настраивать лимиты в СберБанк Онлайн.

Приложение СберKids можно установить на смартфоны с Android и iOS, скачав его самостоятельно в магазинах приложений или с помощью менеджера в офисе Сбера.