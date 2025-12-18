16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Детская "Карта жителя" региона помогает экономить на проезде в транспорте Россияне заключили со СберНПФ 6,5 млн договоров ПДС ВТБ: в половине случаев обмана жертвы сами отдают деньги мошенникам ИИ-помощник ПСБ для бизнеса назван лучшим банковским чат-ботом НОВИКОМ и Профавиа: сотрудничество ради развития кадрового потенциала в авиации

Банки Финансы

Детская "Карта жителя" региона помогает экономить на проезде в транспорте

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сбер активно развивает проект "Карта жителя" в Самарской области, сделав возможным подключение к программе детей с 6 лет. Теперь юные жители региона смогут воспользоваться всеми преимуществами "Карты жителя" на базе детских СберКарт "Мир".

Детская карта Сбера с подключенной "Картой жителя" позволяет совершать бесконтактные платежи и пользоваться льготами на проезд в общественном транспорте: при наличии школьного проездного он привязывается к карте автоматически. Учащиеся получают скидку более 50% на каждую поездку, при этом платеж за проезд списывается с электронного проездного, а не со счета банковской карты. Так, если школьник пользуется транспортом дважды в день, экономия за учебный месяц составит порядка 900 рублей.

Заказать для своего ребенка детскую СберКарту с бесплатным обслуживанием родители могут через приложение "СберБанк Онлайн", а получить - в ближайшем офисе Сбера или курьером выездного сервиса. Подключить "Карту жителя" можно при выдаче: это занимает всего несколько минут.

После получения карту можно сразу использовать как для расчетов в торговых точках, так и в качестве льготного проездного билета в городском транспорте. При этом если ребенок имеет право на соответствующую льготу, проездной школьника активируется на карте автоматически.

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"Мы развиваем проект "Карта жителя" в Самарской области и запускаем его специальную версию для школьников. Это новый шаг, который превращает карту в удобный семейный инструмент. Он дает не только технологические возможности, но и реальные преимущества - от экономии на проезде до повышения финансовой грамотности и безопасности детей".

Пополнить транспортную карту можно в приложении "СберБанк Онлайн": выберите в разделе платежей пункт "Транспорт", далее - "Транспортные карты и билеты", затем необходимо выбрать пункт "Объединенная транспортная карта" - "Пополнение абонемента на банковской карте", указать номер банковской карты, зарегистрированной в проекте "Карта жителя", и завершить операцию пополнения, следуя инструкциям системы. Также можно воспользоваться поиском по приложению, введя в нем "Объединенная транспортная карта".

Максим Карсаков, заместитель директора ГБУ Самарской области "Цифровой регион":

"Детская Карта жителя - это полнофункциональный инструмент для повседневного использования. Благодаря межведомственному взаимодействию на детские карты автоматически записывается льготный проездной для общественного транспорта - для этого нужны лишь сведения о ребенке из АСУ РСО. Внедрение в общеобразовательных учреждениях Самарской области кампусной инфраструктуры (считыватели систем контроля управления доступом, читательские билеты, системы контроля школьного питания) позволяет использовать детские Карты жителя в образовательном процессе. Необходимо отметить, что детские Карты жителя выпускаются и регистрируются в экосистеме проекта "Карта жителя Самарской области" в паре с Картой жителя родителя, что также позволяет управлять и отслеживать состояние банковской карты ребенка".

Для развития финансовой грамотности ребенка рекомендуется установить мобильное приложение СберKids. С его помощью дети в игровой форме учатся управлять личным бюджетом, ставить финансовые цели и делать накопления. Приложение позволяет делать переводы, а также оплачивать покупки с помощью QR-кода. Родители смогут контролировать траты своих детей и настраивать лимиты в СберБанк Онлайн.

Приложение СберKids можно установить на смартфоны с Android и iOS, скачав его самостоятельно в магазинах приложений или с помощью менеджера в офисе Сбера.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4