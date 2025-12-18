16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Детская "Карта жителя" региона помогает экономить на проезде в транспорте Россияне заключили со СберНПФ 6,5 млн договоров ПДС ВТБ: в половине случаев обмана жертвы сами отдают деньги мошенникам ИИ-помощник ПСБ для бизнеса назван лучшим банковским чат-ботом НОВИКОМ и Профавиа: сотрудничество ради развития кадрового потенциала в авиации

Банки Финансы

ВТБ: в половине случаев обмана жертвы сами отдают деньги мошенникам

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 69
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По оценке специалистов ВТБ, на схемы мошенничества с передачей наличных злоумышленникам прямо в руки приходится около половины от всех хищений средств.

Атака строится на тонком психологическом воздействии. Мошенники, представляясь сотрудниками службы безопасности банков или правоохранительных органов, создают у человека состояние паники, убеждая в критической угрозе для его средств на счетах. Под предлогом "защиты" или "временного безопасного хранения" накоплений злоумышленники настаивают на срочном снятии денег и их передаче курьеру или размещении в условленных тайниках (например, в почтовом ящике).

"Повышение эффективности банковских систем фрод-мониторинга, которые стали успешнее выявлять подозрительные переводы, привело к тому, что мошенники массово переключились на схемы с наличными. Этот канал стал для них предпочтительнее, потому что такие операции сложнее распознать. Важно помнить, что ваши деньги могут храниться в безопасности только на том счете, который вы физически открывали в обслуживающем вас банке", — рассказал заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности, вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

ВТБ напоминает клиентам об эффективных правилах безопасности:

  • Прекращать разговор, если собеседник предлагает "спасти" средства по указанию незнакомцев курьерам или в тайниках (подъезды, почтовые ящики и пр.).
  • Для проверки информации самостоятельно перезванивать в контакт-центр банка по официальному номеру, указанному на обороте карты или на сайте.

ВТБ реализует комплексную программу защиты клиентов, которая направлена на выявление атипичного поведения и предупреждение о рисках через все доступные каналы связи. При установке приложений для удаленного доступа к смартфону или звонках с подозрительных номеров, банк предупреждает клиента о мошеннической атаке. При необходимости, для подтверждения онлайн-операции банк попросит приложить банковскую карту к смартфону (если клиенту доступна технология NFC на смартфоне) или сделать селфи (подтвердить биометрией). Использование биометрии в банковском приложении сводит риск успешных мошеннических атак практически к нулю.

Для дополнительной безопасности клиенты могут самостоятельно устанавливать лимиты на операции, включая самоограничения: на потребительские онлайн-кредиты, досрочный вывод средств с депозитов или операции без карты в банкомате. Также в ВТБ можно сообщить о мошенническом характере совершенной операции через личный кабинет, пожаловаться на номер злоумышленников и установить определитель номеров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4