Картами Сбера теперь можно платить со смарт‑часов с приложением FlipUp

Клиенты Сбера первыми в России могут оплачивать покупки со смарт‑часов на любых терминалах, принимающих карты "Мир", в том числе без подключения к интернету и без смартфона рядом.
В декабре 2025 года FlipUp запустил приложение в AppGallery и в RuStore. Сбер стал партнёром проекта: карты банка уже можно добавить в FlipUp и оплачивать покупки часами на любых терминалах, где принимают карты "Мир".
Пользователи смогут добавить несколько карт Мир для оплаты, настроить их отображение и вибрацию при успешной оплате. После того как карты добавят, пользователи смогут настроить быстрый запуск и платить по всей России, даже если рядом нет телефона и Интернета. Для того чтобы добавить карты Сбера в приложение FlipUp, необходима актуальная версия приложения СбербанкОнлайн 17.0 для операционной системы Android.
FlipUp — финтех‑стартап и приложение для Android‑смартфонов и смарт‑часов, обеспечивающее бесконтактные платежи. Безопасность обеспечивается токенизацией; реквизиты карт не передаются торговым точкам.
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.