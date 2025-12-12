16+
Банки Финансы

Картами Сбера теперь можно платить со смарт‑часов с приложением FlipUp

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Клиенты Сбера первыми в России могут оплачивать покупки со смарт‑часов на любых терминалах, принимающих карты "Мир", в том числе без подключения к интернету и без смартфона рядом.

В декабре 2025 года FlipUp запустил приложение в AppGallery и в RuStore. Сбер стал партнёром проекта: карты банка уже можно добавить в FlipUp и оплачивать покупки часами на любых терминалах, где принимают карты "Мир".

Пользователи смогут добавить несколько карт Мир для оплаты, настроить их отображение и вибрацию при успешной оплате. После того как карты добавят, пользователи смогут настроить быстрый запуск и платить по всей России, даже если рядом нет телефона и Интернета. Для того чтобы добавить карты Сбера в приложение FlipUp, необходима актуальная версия приложения СбербанкОнлайн 17.0 для операционной системы Android.

FlipUp — финтех‑стартап и приложение для Android‑смартфонов и смарт‑часов, обеспечивающее бесконтактные платежи. Безопасность обеспечивается токенизацией; реквизиты карт не передаются торговым точкам.

