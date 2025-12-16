НОВИКОМ предложил актуализировать меры господдержки для радиоэлектроники

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) поделился своим видением развития инструментов господдержки предприятий радиоэлектроники с участниками Национального промышленного форума. Представители банка традиционно выступают в качестве экспертов на деловом мероприятии, объединяющем руководителей органов власти, институтов развития, промышленности, науки, малого и среднего бизнеса.

В фокусе работы форума — вопросы технологического развития российской промышленности до 2030 года. Один из центральных треков был посвящен трансформации рынка радиоэлектроники и формированию национальной компонентной базы отрасли.

Вице-президент НОВИКОМа — директор Департамента по реализации мер господдержки промышленности Евгения Шиляева рассказала экспертам о возможностях совершенствования инструментов финансирования предприятий радиоэлектроники. Для реализации проектов производителям критически важны своевременное поступление средств и исключение требований, затрудняющих использование мер поддержки. В связи с этим эксперт НОВИКОМа заявила о необходимости повышения финансовой дисциплины и актуализации условий госпрограмм.

Особое внимание в выступлении было уделено реновации программ поддержки, а именно замене субсидий от государства на льготные кредиты. Таким образом предприятия возложат на банки трудоемкую работу по получению господдержки, включающую подготовку документации, взаимодействие с федеральными органами власти и выделение финансирования. Обладая уникальной экспертизой, НОВИКОМ готов выступить для партнеров в роли проектного офиса, помогающего привлекать средства по сниженной ставке.

"В период трансформации отечественной промышленности господдержка имеет критическое значение. От ее эффективности напрямую зависит модернизация и масштабирование производств. НОВИКОМ как стратегический финансовый партнер лидеров рынка радиоэлектроники готов участвовать в адаптации мер господдержки под специфику отрасли, предлагать альтернативные источники финансирования и специальные льготные продукты, интегрировать в них инструменты господдержки", — отметила Евгения Шиляева.

Национальный промышленный форум проводится с 2017 года и ежегодно собирает на своей площадке руководителей федеральных и региональных органов власти, институтов развития и топ-менеджмент ведущих промышленных предприятий, инфраструктурных и ИТ-компаний, вузов и научных организаций. За время проведения форум стал одной из ключевых площадок для обсуждения стратегических направлений развития отечественной индустрии.