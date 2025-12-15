Сбер и Т-Банк первыми в России запускают переводы между физическими лицами по QR-коду

Т-Банк и Сбер запустили межбанковские переводы по QR-коду — технология теперь позволяет клиентам обоих банков переводить деньги друг другу по одному и тому же коду. Решение ориентировано на максимальное удобство для клиентов и бизнеса и не требует никакого дополнительного оборудования.
Технология значительно упростит и ускорит процесс денежных переводов между физлицами — особенно в ситуациях, когда необходимо собрать средства с нескольких людей — клиентов разных банков. Не нужно тратить время на ввод номера телефона, реквизитов карты или поиск нужного контакта в записной книге — система внесет все самостоятельно. Это также исключает ошибки при вводе данных и перевод не тому пользователю.
Покупатели могут мгновенно оплачивать товары и услуги переводом: достаточно просто отсканировать QR-код с помощью нативной камеры или приложения Сбера или Т-Банка. Это делает прием платежей удобным для самозанятых и микробизнеса. Новый функционал доступен клиентам Сбера, которые пользуются смартфонами с операционной системой Android с версии 17.0.
QR-код можно:
- сгенерировать в приложении банка,
- показать с экрана или в печатном виде,
- отправить в мессенджеры и соцсети для сбора денег,
- отсканировать как через банковское приложение, так и через стандартную камеру телефона.
Дмитрий Малых, старший вице-президент, глава блока "Транзакционный банкинг" Сбербанка:
"Раньше QR-код на перевод, созданный в СберБанк Онлайн, был доступен только клиентам Сбера. Теперь один и тот же код, сформированный в приложении Сбера, смогут сканировать и клиенты Т-Банка через приложение своего банка, и наоборот. Это делает переводы по QR-коду более универсальным и технологичным инструментом и расширяет возможности для удобных и быстрых переводов между людьми".
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.