ОТП Банк запускает уникальную линейку привилегий для Premium и Private клиентов

С 1 декабря 2025 года держателям карт Premium и Private ОТП Банка становится доступен расширенный набор привилегий для комфортных путешествий. Банк подключает сервисы, которые пока практически не представлены на рынке и открывают премиальным клиентам новые возможности в поездках.

Держатели карт Premium получают новые бесплатные опции: до двух посещений бизнес-залов повышенной комфортности в месяц с ON PASS Premium, до двух упаковок багажа в месяц с ON PACK и до двух проходов Fast Track в месяц в аэропортах России и за рубежом с ON TRACK.

Привилегии доступны при среднемесячных остатках от 2 млн руб. в предыдущем месяце. Лимит на сервисы Mir Pass общий — восемь привилегий в месяц.

Для держателей карт Private возможности расширены еще заметнее. С 1 декабря для них действует безлимитный доступ в бизнес-залы повышенной комфортности — ON PASS Premium от Mir Pass. Добавляются скидки на поездки от/до аэропортов и ж/д вокзалов: до шести поездок в месяц со скидкой 2000 руб. в Яндекс GO через ON TAXI Клиентам также становятся доступны шесть бесплатных упаковок багажа и шесть проходов Fast Track в месяц.

Эти обновления дополняют уже действующие премиальные сервисы — бизнес-залы и трансферы по всему миру, компенсации ресторанов в аэропортах РФ, страхование путешественников, консьерж-сервис, налоговое и юридическое консультирование.

"Мы обновили набор премиальных сервисов, чтобы поездки наших клиентов стали по-настоящему незабываемыми. Расширенный доступ в бизнес-залы, быстрые предполетные процедуры и удобные форматы трансфера — все это делает путешествие максимально комфортным с самого начала", — Дмитрий Бочеров Начальник управления развития премиального и состоятельного сегмента ОТП Банка.