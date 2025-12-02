Сбер запустил аккредитив с отсрочкой платежа для российских импортеров из Индии

Сбер запустил новый финансовый продукт для компаний-импортеров — аккредитив в рупиях с отсрочкой платежа для закупок в Индии. Уникальность решения состоит в том, что расчеты с индийскими поставщиками Сбер будет производить в рупиях сразу при направлении в банк сопроводительных документов на поставку товаров, а российскому покупателю предоставит возможность возместить платеж позже, когда закончится отсрочка.

Структура сделки с использованием аккредитива снизит возможные риски, а применение отсрочки повысит привлекательность условий сделки для всех участников. Новый инструмент Сбера поможет среднему и крупному бизнесу при закупках как у новых, так и действующих индийских партнёров.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка:

"Мы постоянно ищем новые решения, чтобы у российского и индийского бизнеса появлялись удобные инструменты для эффективного сотрудничества. Благодаря тому, что у Сбербанка есть филиал в Индии, мы можем предложить клиентам продукты в рупиях. Пилотные операции с финансированием отсрочки по аккредитивам в индийской валюте мы проводили с лета 2025 года и убедились в интересе наших клиентов в этом механизме. Банк может профинансировать до 100% от стоимости поставки из Индии, при этом процентная ставка за использование отсрочки на несколько пунктов ниже, чем ставка по рублевому кредиту. Уверен, этот инструмент Сбера поможет российским компаниям повысить надежность и безопасность сделок с индийскими партнерами и будет способствовать дальнейшему росту товарооборота между нашими странами".

Светлана Суворова, финансовый директор ООО "СК Трейд" (сеть "Снежная Королева")

"Аккредитивная схема работы с индийскими поставщиками через Сбер позволила нам упрочить и нарастить сотрудничество, стала ключевым инструментом диверсификации поставок и оптимизации финансовых потоков. Мы получили возможность наращивать объёмы закупок без увеличения рисков, а наши партнёры — уверенность в гарантированных платежах. Это по-настоящему работающий инструмент для роста товарооборота нашей компании и минимизации издержек по всей цепочке взаимодействия".

В зависимости от условий аккредитива индийский поставщик сможет получить оплату авансом или после отгрузки товара российскому покупателю, который будет иметь возможность совершить оплату по аккредитиву с отсрочкой до 6 месяцев.