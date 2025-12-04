Деньги уходят с депозитов на фондовый рынок, а в 2026 году ожидается волна IPO

Член правления ВТБ Виталий Сергейчук отметил заметный разворот в инвестиционных предпочтениях россиян: после периода высоких ставок по депозитам накопления активно перетекают в другие инструменты — от фондов денежного рынка до облигаций. Об этом он заявил на 16-м Инвестиционном форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!". За последние месяцы отчётливо видно, что вкладчики ищут способы сохранить и приумножить доходность, к которой привыкли в 2023–2024 годах.

"Доходы от прироста вкладов активно перетекают в другие инструменты. Мы видим движение в фонды денежного рынка, в облигационные фонды, а также мощный всплеск интереса к размещениям на рынке облигаций. Средства уходят из депозитов в более доходные инструменты — движение очевидное.

Рост интереса розничных инвесторов к рынку совпал с оживлением корпоративного сектора. Компании готовятся к волне публичных размещений.

Мы продолжаем наблюдать интерес к IPO со стороны широкого круга эмитентов — среди них как компании "новой" экономики, так и эмитенты из традиционных отраслей. Сейчас более 10 эмитентов готовятся к размещению, ждут благоприятных рыночных условий. Спрос со стороны компаний на выход на рынок акций довольно высокий", — сказал Сергейчук.

Он также отметил, что на данный момент российские институциональные и розничные инвесторы остаются основным устойчивым источником спроса в сделках IPO. Возвращение иностранного капитала ВТБ рассматривает как дополнение к растущему локальному инвесторскому спросу, а не его замену.

"Если говорить об иностранных инвесторах, при улучшении геополитической ситуации, первой волной спроса, на наш взгляд, могут стать инвесторы из дружественных регионов, уже имеющие тесные экономические связи с Россией. Прежде всего это Ближний Восток, где суверенные фонды и крупные частные инвесторы традиционно интересуются дивидендными, сырьевыми и инфраструктурными историями", — отметил Сергейчук.