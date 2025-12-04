16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Деньги уходят с депозитов на фондовый рынок, а в 2026 году ожидается волна IPO Сжатая пружина рынка: что станет триггером для инвестиционного ускорения России ВТБ: переток средств со сберегательных в инвестиционные инструменты усилится в следующем году Сбер: жителям Самарской области стали доступны "Кадастровые работы с Домклик" Искусственный интеллект в ВТБ: роботы-советники и скоринг вместо менеджеров

Банки Финансы

Деньги уходят с депозитов на фондовый рынок, а в 2026 году ожидается волна IPO

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 23
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Член правления ВТБ Виталий Сергейчук отметил заметный разворот в инвестиционных предпочтениях россиян: после периода высоких ставок по депозитам накопления активно перетекают в другие инструменты — от фондов денежного рынка до облигаций. Об этом он заявил на 16-м Инвестиционном форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!". За последние месяцы отчётливо видно, что вкладчики ищут способы сохранить и приумножить доходность, к которой привыкли в 2023–2024 годах.

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

"Доходы от прироста вкладов активно перетекают в другие инструменты. Мы видим движение в фонды денежного рынка, в облигационные фонды, а также мощный всплеск интереса к размещениям на рынке облигаций. Средства уходят из депозитов в более доходные инструменты — движение очевидное.

Рост интереса розничных инвесторов к рынку совпал с оживлением корпоративного сектора. Компании готовятся к волне публичных размещений.

Мы продолжаем наблюдать интерес к IPO со стороны широкого круга эмитентов — среди них как компании "новой" экономики, так и эмитенты из традиционных отраслей. Сейчас более 10 эмитентов готовятся к размещению, ждут благоприятных рыночных условий. Спрос со стороны компаний на выход на рынок акций довольно высокий", — сказал Сергейчук.

Он также отметил, что на данный момент российские институциональные и розничные инвесторы остаются основным устойчивым источником спроса в сделках IPO. Возвращение иностранного капитала ВТБ рассматривает как дополнение к растущему локальному инвесторскому спросу, а не его замену.

"Если говорить об иностранных инвесторах, при улучшении геополитической ситуации, первой волной спроса, на наш взгляд, могут стать инвесторы из дружественных регионов, уже имеющие тесные экономические связи с Россией. Прежде всего это Ближний Восток, где суверенные фонды и крупные частные инвесторы традиционно интересуются дивидендными, сырьевыми и инфраструктурными историями", — отметил Сергейчук.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4