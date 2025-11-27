16+
Банки Финансы

ВТБ трансформирует розничный бизнес в 2026 году

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В следующем году ВТБ намерен трансформировать свой розничный бизнес. Банк выстроит свои отношения с клиентами с акцентом на персонализацию, цифровые сервисы и выгоду от партнерских проектов. Об этом в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" заявила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

"Мы намерены трансформировать нашу бизнес-модель, сделав ее более персональной, с акцентом на конкретные потребности клиента. Второй фокус — это цифровые сервисы: от полного обновления нашего онлайн-банка до расширения направлений для международных переводов. Кроме того, мы будем активнее развивать партнерские проекты. Клиенты ВТБ будут чувствовать преимущества не только классического банкинга, но и выгоду от нашего сотрудничества с крупнейшими компаниями России", — отметила Ольга Скоробогатова.

На сегодняшний день число активных розничных клиентов ВТБ превысило 30 млн человек. С начала 2025 года к банку присоединились более 6 млн пользователей.

Ежемесячно онлайн-банком ВТБ пользуется более 27 млн клиентов. География выездного сервиса за год выросла вдвое, его потенциальный охват достигает 126 млн человек.

В программу "Семейного банка" ВТБ сейчас вовлечены более 6,8 млн клиентов. Банк популяризирует альтернативные методы платежей для удобства пользователей, в том числе ВТБ Pay и биометрию.

Число вкладчиков ВТБ достигло 10 млн человек, банк активно развивает свои продукты в период "накопительного сезона". С июля ВТБ расширил преимущества для зарплатных клиентов, число которых также превысило отметку в 10 млн.

Кроме того, в этом году в ВТБ перешли более 2 млн клиентов экс-РНКБ, а осенью стартовал активный перевод клиентов Почта Банка на обслуживание в ВТБ.

К достижению знаковой отметки по числу активных клиентов ВТБ выпустил несколько коротких новелл о клиентском сервисе банка. В них — реальные, иногда совсем неожиданные ситуации из практики сотрудников ВТБ. Эти истории напоминают, что за цифрой 30 миллионов стоят люди и готовность банка решить их вопросы. Проект создан при участии молодых актёров МХТ.

