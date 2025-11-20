16+
Банки Финансы

РСХБ повысил ставки по накопительному счету в рамках акции "Выгодные траты"

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Россельхозбанк продолжает акцию "Выгодные траты" для физических лиц, улучшив условия для держателей карт. С 20 ноября активные клиенты банка могут зарабатывать до 13,5% годовых по накопительному счету "Мой Счет". Размер ставки напрямую зависит от объема трат: чем больше расходы, тем выше надбавка.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Средства, размещенные на накопительных счетах, остаются свободными для управления в любое удобное для клиента время, а начисление процентов осуществляется на ежедневный остаток с ежемесячной выплатой, что позволяет эффективно управлять ликвидностью без потери доходности.

Так, доходность по накопительному счету "Мой счет" составляет:

11,5% годовых — при тратах по картам банка от 10 000 рублей в месяц;

12,5% годовых — при тратах от 30 000 рублей в месяц;

13,5% годовых — при тратах от 50 000 рублей в месяц.

Максимальная сумма для начисления повышенных процентов — 3 млн рублей.

Повышенные ставки будут действовать до 30 ноября 2025 года. Открыть накопительный счет можно дистанционно или в офисах Россельхозбанка.

При этом для новых клиентов РСХБ действует приветственная ставка в 15% на накопительном счету. Она предоставляется физическому лицу, не имеющему действующих накопительных счетов в течение 30 дней до обращения в Банк с целью открытия накопительного счета в рамках тарифного плана "Мой счет" в рублях.

Реклама. rshb.ru

Erid: 2SDnjcKaDUK

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.

ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

Гид потребителя

