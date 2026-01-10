16+
Музыка Культура

В Самаре прошел рождественский концерт с участием хоровых коллективов и ансамблей

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 9 января, в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича состоялся традиционный концерт, посвященный светлому православному празднику Рождества Христова. Он объединил священнослужителей, воспитанников детских духовно-образовательных центров и воскресных школ, любителей духовной и народной музыки.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

С поздравлением ко всем собравшимся обратился Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий. В числе гостей концерт посетили министр культуры Самарской области Ирина Калягина и глава города Самара Иван Носков.

"Рождественский концерт, который проводится по благословению Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Феодосия, — это добрая традиция первых дней января в Самаре. Спасибо всем, кто в этом году стал частью большого праздника — организаторам, руководителям творческих коллективов, педагогам, школьникам и молодежи. Пусть этот год для каждого из вас будет наполнен новыми успехами и победами, а у всех гостей как можно дольше сохранится вдохновение, которое, уверен, подарил им концерт. С праздником, с Рождеством Христовым!" — сказал глава города Самары Иван Носков.

