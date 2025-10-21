16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские артисты стали героями Книги рекордов России: мюзикл "Ожерелье России" собрал 795 детей и педагогов из 32 регионов Сергей Жуков и группа "Руки вверх!" представляют стадионный тур "30 нам уже!" В честь 160-летия Самарская кирха организует праздничные концерты Суперзвезды мировой джазовой сцены споют в Универ-студии Самарского университета 14 духовых оркестров примут участие в фестивале "На сопках Маньчжурии" на Дне города

Музыка Культура

В Самаре пройдет молодежный конкурс-фестиваль вокального искусства "Надежда"

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 24 по 28 октября 2025 г. больше 100 академических исполнителей выступят на площадках Самарского института культуры и Самарского академического театра оперы и балета.

Всероссийский молодежный конкурс-фестиваль вокального искусства "Надежда" второй раз объединит вокалистов от семи до 35 лет. Участники выступят в номинациях: "Вокальное искусство (академическое пение)", "Камерное пение", "Вокальный ансамбль".

Для молодых артистов подготовили культурную и образовательную программу. Мастер-классы проведут члены экспертного совета: Эдем Ибраимов, доцент Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского; режиссер Камерной сцены им. Б. А. Покровского Большого театра России, солистка Большого театра россии, педагог, основательница проекта "Метаморфозы" Ольга Селиверстова. На церемонии открытия выступит выпусница Самарского инситута культуры, солистка "Новой оперы" Екатерина Петрова.

В состав жюри войдут художественный руководитель и главный дирижер Самарского театра оперы и балета Евгений Хохлов и солистка театра, обладательница Гран-при первой "Надежды" Светлана Каширина. Возглавит экспертный совет заслуженная артистка России, почетный профессор Самарского института культуры, в честь которой назван конкурс — Надежда Ильвес.

Победители примут участие в гала-концерте на главной сцене театра оперы и балета и выступят вместе с симфоническим оркестром. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:33 Поляну Грушинского фестиваля модернизируют за 130 млн рублей

Дорогое удовольствие...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:30 В Тольятти соберутся народные хоры со всей России

Знаковое мероприятие.

Oleg Zalyalov 21 февраля 2017 04:13 В филармонии отметили день рождения самарского органа

"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.

Максим Волтушин 06 февраля 2017 20:31 С новогодним концертом в Самаре выступит вокальная группа "Пятеro"

Молодцы!

Константин Чуйков 30 октября 2016 07:03 В Самаре открылся музыкальный фестиваль "Маэстро марш"

Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

Фото на сайте

Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах посетило 30 тыс. человек

Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах посетило 30 тыс. человек

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2