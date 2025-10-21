В Самаре пройдет молодежный конкурс-фестиваль вокального искусства "Надежда"

С 24 по 28 октября 2025 г. больше 100 академических исполнителей выступят на площадках Самарского института культуры и Самарского академического театра оперы и балета.

Всероссийский молодежный конкурс-фестиваль вокального искусства "Надежда" второй раз объединит вокалистов от семи до 35 лет. Участники выступят в номинациях: "Вокальное искусство (академическое пение)", "Камерное пение", "Вокальный ансамбль".

Для молодых артистов подготовили культурную и образовательную программу. Мастер-классы проведут члены экспертного совета: Эдем Ибраимов, доцент Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского; режиссер Камерной сцены им. Б. А. Покровского Большого театра России, солистка Большого театра россии, педагог, основательница проекта "Метаморфозы" Ольга Селиверстова. На церемонии открытия выступит выпусница Самарского инситута культуры, солистка "Новой оперы" Екатерина Петрова.

В состав жюри войдут художественный руководитель и главный дирижер Самарского театра оперы и балета Евгений Хохлов и солистка театра, обладательница Гран-при первой "Надежды" Светлана Каширина. Возглавит экспертный совет заслуженная артистка России, почетный профессор Самарского института культуры, в честь которой назван конкурс — Надежда Ильвес.

Победители примут участие в гала-концерте на главной сцене театра оперы и балета и выступят вместе с симфоническим оркестром.