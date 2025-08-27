16+
В Самаре состоится финал регионального конкурса родительских хоров, посвященного 80-летию Победы

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
3 сентября, в день окончания Второй Мировой войны, в Самаре пройдет региональный финал музыкального конкурса патриотической песни "Крылатое эхо Победы" среди родительских хоров. Конкурс приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Фото: организатор конкурса

На сцене Дома офицеров Самарского гарнизона имени К. Е. Ворошилова (ул. Шостаковича, 7) выступят 20 лучших родительских хоров города Самары и Самарской области, отобранных в результате народного голосования и экспертной оценки профессионального жюри. Участники исполнят как классические военные песни, так и современные патриотические произведения, создавая уникальный музыкальный мост между поколениями. Вход на мероприятие свободный.

Впервые в регионе конкурс патриотической песни организуется специально для родителей обучающихся дошкольных учреждений и общеобразовательных школ. Это создает особую преемственность поколений и способствует формированию единого патриотического пространства в семье. Организатором конкурса выступает Общероссийская общественная организация лидеров образования "Учитель года". Партнерами проекта являются Правительство Самарской области, Самарское региональное отделение Российского военно-исторического общества. "Проект объединяет музыкальное творчество и патриотическое воспитание, позволяя родителям стать активными участниками передачи исторической памяти своим детям", — отмечают организаторы.

Автором и координатором проекта является председатель Общероссийской общественной организации лидеров образования "Учитель года", председатель комитета Самарской Губернской Думы по образованию и науке Светлана Ильина, которая увлечена музыкой, пишет и исполняет песни, является автором музыкального сборника "Что такое семья?".

Экспертную оценку выступлений проводят победители конкурсов профессионального мастерства "Учитель года России", лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов, сотрудники Самарской государственной филармонии, преподаватели Самарского государственного института культуры, Заслуженные работники культуры РФ, музыканты и композиторы.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

