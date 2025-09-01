Симфонический сезон в Тольятти откроет кореянка Ким Ке Хи

В пятницу, 26 сентября, в Тольяттинской государственной филармонии откроется симфонический сезон. В этот день выступит победитель XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского в 2023 г., скрипачка з Южной Кореи Ким Ке Хи.

С Симфоническим оркестром филармонии под управлением главного дирижера Игоря Мокерова Ким Ке Хи исполнит Концерт для скрипки с оркестром Ре мажор Петра Чайковского и Симфонию № 10 ми минор, op.93 Дмитрия Шостаковича.

Восходящая звезда приехала в Россию со скрипкой работы Джузеппе и Антонио Гальяно, на которой играет с 12 лет.

"Теперь мне хочется не осквернить этот титул (победителя конкурса им. П. И. Чайковского — прим Волга Ньюс), качественно играть, исполнять для людей хорошую музыку, — сказала корейская скрипачка в одном из интервью. — Музыка радикально поменяла мою жизнь, а высокое звание заставило работать еще усерднее. Педагог по мастерству, у которого я учусь уже 10 лет, постоянно вдохновляет меня, мотивирует трудиться. Для него это не просто игра, это вопрос жизни и смерти. И музыка заслуживает такого уважения. Она требует огромной самоотдачи. И чем старше ты становишься, тем упорнее нужно заниматься. Гораздо упорнее, чем в юности, когда над тобой нет такого давления".

В 2012 г. Ким Ке Хи окончила Кертисовский институт музыки, в 2018 г. — Сеульский национальный университет, в 2023 г. — Мюнхенскую высшую школу музыки и театра. И стала первой представительницей Республики Корея, победившей в категории инструменталистов на XVII Международном конкурсе им. П. И. Чайковского, первым музыкальным посланцем Азии, завоевавшим главный приз среди скрипачей на Международном конкурсе им. Джордже Энеску.

За плечами Ким Ке Хи Международной конкурс скрипачей им. Андреа Постаккини (Фермо, Италия) и Международный конкурса скрипачей Munetsugu Angel Violin competition. Среди наград Ким — призы Международного конкурса скрипачей в Штутгарте, конкурса им. Юн Исана (Тхонъен, Южная Корея), Международного конкурса скрипачей им. Кароля Липиньского (Торунь, Польша).