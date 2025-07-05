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Музыка Культура

"Вернулся дух фестиваля": гости и участники всероссийского фестиваля бардовской песни делятся впечатлениями

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На Мастрюковских озерах продолжается всероссийский фестиваль бардовской песни. Только в первый день на поляну приехало более 25 тысяч гостей, среди которых как жители нашего региона, так и гости из других областей.

Фото: Самарский Союз Молодежи

На фестиваль приехали целыми семьями. Для детей организовано множество развлечений и интерактивов: каждое утро проводится зарядка, в течение всего дня творческие мастер-классы, веселые старты, разнообразные спортивные игры и активности, устроены детские площадки.

Елизавета Ладан приехала на фестиваль с двумя маленькими дочками.

"Всегда ездила на бардовский фестиваль с родителями, а теперь привезла уже своих детей. Потрясающая атмосфера в этом году царит на фестивале! Очень много активностей предусмотрено для детей. Проводятся интерактивные игры, конкурсы, веселые старты, творческие мастерские, даже есть детский читальный зал", — поделилась участница фестиваля.

Ярким событием вчерашнего дня стал концерт знаменитого российского музыканта Юрия Лозы. Гости и участники мероприятия отметили, что в этом году "вернулся дух фестиваля".

"Когда меня спрашивают, что какая она — сегодняшняя культура, как работать с молодежью, я говорю: главное им объяснить, что есть мода, а есть то, что вне времени и над модой", — отметил музыкант, говоря о фестивале.

Сегодня гостей фестиваля ждут выступления молодежно-студенческих коллективов, а также известных клубов авторской песни и именитых бардов. На сцене "Чайхана" пройдут творческие встречи и концерты почетных гостей фестиваля с участием Юрия Карпова, дуэта "Лешки", Алексея Смирнова, Евгения Сидорова, группы "Генератор вопросов", Петра Фетчуна, Евгения Васильева, Сергея Канунникова, Александра Гейнца и Сергея Данилова, Павла Юдина.

На площадке Академии Самарского областного клуба авторской песни имени Валерия Грушина будут выступать клубы бардовской песни Самары и Тольятти, Александр Баранов, пройдет творческая встреча с ансамблем гитарной музыки "Резонанс".Огромной популярностью пользуется площадка "ZА НАШУ ПОБЕДУ. 80 ЛЕТ" с участием ветеранов СВО и представителей госфонда "Защитники Отечества".

Спортивная и развлекательная программа основного дня фестиваля также разнообразна и насыщенна: соревнования по пешеходному туризму, ориентированию, караоке-кроссфит. Центральным спортивным событием станет футбольный матч между сборными ветеранов "Крыльев Советов" и сборной участников фестиваля.

И конечно, все в предвкушении ночного концерта: на главной сцене фестиваля состоится второй тур конкурсного прослушивания. Экспертное жюри под председательством Александра Мирзаяна определит имена лауреатов. "Ночной концерт лауреатов и гостей фестиваля" станет ярким событием, соберет таланты со всей страны и откроет новые имена.

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