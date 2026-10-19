Театра оперы и балета на Ночи искусств представит программу современной академической музыки

В среду, 4 ноября, в 20:00, на Малой сцене Самарского театра оперы и балета в рамках Всероссийской акции "Ночь искусств" пройдет концертная программа "Пульс времени" (12+).

Художественный руководитель ансамбля современной музыки Шостакович Опера Балет Михаил Топалиди предлагает отказаться от классических партитур и отправиться в путешествие по острым краям современной академической музыки.

Концертная программа "Пульс времени" — это исследование звука как физического явления, где человеческий голос становится еще одним перкуссионным инструментом, а ритм превращается в архитектуру. Четыре абсолютно разных взгляда на то, как звучит наше столетие:

• Джин Кошински Sky songs ("Песни неба") для сопрано и ударных;

• Арнольд Шенберг Der Nachtwanderer ("Ночной странник") для малого барабана и сопрано;

• Жорж Бизе "Сегидилья" из оперы "Кармен", переложение для литавр и меццо-сопрано;

• Стив Райх Double Sextet ("Двойной секстет").

Участники концертной программы: Мария Курьянова (сопрано); Светлана Каширина (меццо-сопрано); Дмитрий Денисов (скрипка); Татьяна Эйрих (скрипка); Алена Корнилова (виолончель); Никита Ходош (кларнет); Сергей Чеботаренко (труба); Александра Топалиди (ударные); Михаил Топалиди (ударные); Софья Камалитдинова (фортепиано); Юлия Ставцова (фортепиано).