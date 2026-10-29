Самара примет Транссибирский Арт-Фестиваль

29 октября и 1 ноября в Самарской филармонии пройдут концерты в рамках XIII Транссибирского Арт-Фестиваля (12+).

Открытие XIII Транссибирского Арт-Фестиваля прошло в Новосибирске в марте этого года. Там были представлены две мировые премьеры. Обе были доверены Вадиму Репину: первая — Интродукция и Сибирский блюз для скрипки с оркестром Александра Розенблатта, вторая — Чакона для скрипки и фортепиано Сергея Ахунова. Чакону смогут услышать самарцы 29 октября в рамках камерного концерта.

Камерную программу представит художественный руководитель фестиваля Вадим Репин (скрипка), Севак Аванесян (виолончель) и впервые принимающий участие в фестивальных программах Петр Лаул (фортепиано). Прозвучат фортепианная Соната № 3 Моцарта (KV281), Соната для виолончели и фортепиано Дебюсси и Фортепианное трио № 2 Шостаковича.

Вадим Репин — один самых востребованных скрипачей мира, народный артист России, лауреат авторитетной французской национальной премии Victoired"Honneur, присуждаемой за выдающиеся достижения в искусстве, Кавалер Ордена Искусств и литературы. Он выступает по всему миру, в дискографии артиста более 30 альбомов. Играет на инструменте работы Николо Амати 1664 года.

В 2013 году Вадим Репин основал Транссибирский арт-фестиваль. Имя Транссибирской магистрали, которое легло в основу названия фестиваля, отражает не только идею соединения культур Востока и Запада, но и объединения в единую творческую магистраль множество российских городов: Новосибирск, Красноярск, Омск, Екатеринбург, Самара, Тольятти, Тюмень, Тобольск, Томск, Санкт-Петербург и Москва, а также Бельгию, США, Великобританию, Австрию, Францию, Германию, Южную Корею, Израиль и Японию.

На Транссибирском Арт-Фестивале каждый год представляют премьеры сочинений современных композиторов: Б. Юсупова, Л. Ауэрбах, А. Райкопулу, Э. Шнайдера, С. Губайдулиной, А. Раскатова, А.Пярта, И. Демуцкого и многих других. Среди участников фестиваля дирижеры Кент Нагано, Шарль Дютуа, Леонард Слаткин, Жан-Клод Казадезюс, Владимир Федосеев, Владимир Спиваков, Валерий Гергиев, сопрано Ольга Перетятько, меццо-сопрано Ольга Бородина, бас Ильдар Абдразаков, пианисты Рудольф Бухбиндер, Жан-Ив Тибоде, Даниил Трифонов, скрипачи Пинхас Цукерман, Дидье Локвуд, Джулиано Карминьола, Клара-Джуми Кан, виолончелисты Марио Брунелло, Миша Майский и многие другие. Важнейшее направление — работа с начинающими и молодыми музыкантами, сформировавшаяся в самостоятельную Молодежную программу ТСАФ.

Транссибирский Арт-Фестиваль высоко оценен Правительством России, его программы включены в национальный проект "Семья" и культурную презентацию страны на международном уровне.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, генеральным партнером концертов в Самаре выступает ПАО "Сбербанк".