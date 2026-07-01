Самарских исполнителей приглашают на Всероссийский фестиваль "Душа баяна — Душа Биробиджана"

В этом году самый душевный фестиваль в России впервые пройдет на Дальнем Востоке — в столице Еврейской автономной области городе Биробиджане с 1 по 3 октября при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. Заявки на участие принимаются до 1 сентября 2026 года.

"Душа баяна" — масштабный и уникальный по формату фестиваль, который объединяет все жанры исполнительского искусства: инструментальную и вокальную музыку, хореографию, театр, цирк, художественное слово и другие направления. Участие открыто для профессионалов и любителей всех возрастов — от солистов до ансамблей.

В жюри — известные российские артисты, музыканты и композиторы, заслуженные деятели искусств РФ. Художественный руководитель фестиваля — заслуженный артист России Сергей Войтенко, композитор и певец, основатель дуэта "Баян Микс".

В столице ЕАО фестиваль пройдет на площадке "Биробиджанской областной филармонии" (г. Биробиджан, пр-т. 60-летия СССР, д. 14).

Программа фестиваля:

1 октября — мастер классы для участников;

2 октября — конкурсные прослушивания;

3 октября — мастер классы и круглые столы с членами жюри, затем Гала концерт и церемония награждения.

Лучшие исполнители и коллективы получат приглашение на Суперфинал в Москве в ноябре 2027 года.