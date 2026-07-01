16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарских исполнителей приглашают на Всероссийский фестиваль "Душа баяна — Душа Биробиджана" Музыка двух эпох прозвучит для самарцев в "Новом пространстве" Дебют Stereoleto в Самаре: как Найк Борзов, Хаски и другие артисты покоряли город В Тольятти прошел яркий фестиваль барабанной музыки  Концерты IOWA и "Браво" переносят под крышу

Музыка Культура

Самарских исполнителей приглашают на Всероссийский фестиваль "Душа баяна — Душа Биробиджана"

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В этом году самый душевный фестиваль в России впервые пройдет на Дальнем Востоке — в столице Еврейской автономной области городе Биробиджане с 1 по 3 октября при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. Заявки на участие принимаются до 1 сентября 2026 года.

"Душа баяна" — масштабный и уникальный по формату фестиваль, который объединяет все жанры исполнительского искусства: инструментальную и вокальную музыку, хореографию, театр, цирк, художественное слово и другие направления. Участие открыто для профессионалов и любителей всех возрастов — от солистов до ансамблей.

В жюри — известные российские артисты, музыканты и композиторы, заслуженные деятели искусств РФ. Художественный руководитель фестиваля — заслуженный артист России Сергей Войтенко, композитор и певец, основатель дуэта "Баян Микс".

В столице ЕАО фестиваль пройдет на площадке "Биробиджанской областной филармонии" (г. Биробиджан, пр-т. 60-летия СССР, д. 14).

Программа фестиваля:

  • 1 октября — мастерклассы для участников;
  • 2 октября — конкурсные прослушивания;
  • 3 октября — мастерклассы и круглые столы с членами жюри, затем Галаконцерт и церемония награждения.

Лучшие исполнители и коллективы получат приглашение на Суперфинал в Москве в ноябре 2027 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:33 Поляну Грушинского фестиваля модернизируют за 130 млн рублей

Дорогое удовольствие...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:30 В Тольятти соберутся народные хоры со всей России

Знаковое мероприятие.

Oleg Zalyalov 21 февраля 2017 04:13 В филармонии отметили день рождения самарского органа

"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.

Максим Волтушин 06 февраля 2017 20:31 С новогодним концертом в Самаре выступит вокальная группа "Пятеro"

Молодцы!

Константин Чуйков 30 октября 2016 07:03 В Самаре открылся музыкальный фестиваль "Маэстро марш"

Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

Фото на сайте

Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах посетило 30 тыс. человек

Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах посетило 30 тыс. человек

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2