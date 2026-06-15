"Новые люди" провели в Самаре концерт молодых исполнителей в рамках проекта "Голос города"

На Ленинградской улице в Самаре состоялся музыкальный проект "Музыка в твоих руках", организованный в рамках федеральной инициативы "Голос города" партии "Новые люди". Участниками мероприятия стали начинающие музыканты, вокалисты и творческие коллективы, которые получили возможность выступить перед широкой аудиторией и представить своё творчество жителям города.

В течение дня на открытой сцене прозвучало более 30 музыкальных композиций, от патриотических песен и известных хитов до авторских произведений. Для гостей также работала интерактивная музыкальная площадка, где каждый желающий мог попробовать себя за ударной установкой, клавишами или гитарой под руководством преподавателей школы музыки "Синергия".

"Самара всегда была городом талантливых людей. Но талантам нужны не только аплодисменты, а реальные возможности для развития. Проект "Голос города" помогает начинающим артистам получить первый опыт выступления перед большой аудиторией, поверить в свои силы и найти своего зрителя. Мы хотим, чтобы у самарской молодёжи были площадки для самореализации здесь, в родном городе", — отметил депутат партии "Новые люди" в Самарской губернской думе Роман Маркаров.

Проект "Голос города" был создан партией "Новые люди" несколько лет назад и сегодня объединяет десятки регионов страны. Его главная задача заключается в поддержке начинающих музыкантов и развитие современной городской культуры.

"В нашей стране очень много талантливых людей — музыкантов, поэтов и исполнителей. Но часто им сложно пробиться на сцену, потому что не хватает связей или продюсерской поддержки. Именно поэтому несколько лет назад в Томске мы запустили проект "Голос города". Он помогает талантливым людям найти своего зрителя и получить шанс на развитие. Гораздо лучше, когда у нас на мероприятиях в городах выступают наши собственные артисты, а не мы приглашаем каких-то очень дорогих за миллионы рублей артистов, которые любят Родину только за большие деньги", — подчеркнул лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.