Саксофонический транс от Летова: в Самаре проходит "Неделя современной музыки"

В Самаре выступил знаменитый саксофонист-импровизатор Сергей Летов — брат Егора Летова, который был лидером группы "Крематорий". Мероприятие прошло на крыше галереи "Виктория" в рамках проекта "Неделя современной музыки".

Творчество братьев Летовых сильно отличается. Сергей прославился как представитель авангардной и экспериментальной сцены. Он виртуозно владеет множеством инструментов: саксофонами (сопрано, тенор, баритон и др.), бас-кларнетом, флейтами, этническими и электронными духовыми. Его творчество находится на стыке фри-джаза, импровизационной музыки и авангарда.

Фото: Александра Белова

Фото: Александра Белова

Фото: Александра Белова

В Самаре артист выступал уже не в первый раз. Зрители насладились его игрой на саксофоне и электронных духовых инструментах и услышали немало историй из гастрольной жизни музыканта.

Фото: Александра Белова

Фото: Александра Белова

Фото: Александра Белова

"Я часто хожу на мероприятия в "Виктории". Не смогла устоять и перед этим проектом. Не была знакома с творчеством Сергея Летова, но очень люблю музыку, звуки саксофона. Здесь на крыше тем более открывается потрясающий вид на Волгу, на наш прекрасный город. Понравилась игра на электронном инструменте, раньше никогда не слышала. Очень напоминает гипнотическую музыку. Когда закрываешь глаза, будто в трансе находишься. Очень необычное выступление", — поделилась одна из зрительниц, Елена.

"Неделя современной музыки" продлится в "Виктории" до 12 июля. Запланированы мероприятия для взрослых и детей. Посмотрите программу.