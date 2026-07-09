16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Саксофонический транс от Летова: в Самаре проходит "Неделя современной музыки" "Тремоло" на Волге: лето, музыка и 3 тысячи сердец в унисон Фестиваль бардовской песни "Струны души" прошел в Большой Глушице В Тольятти открывается XIX фестиваль музыки и искусств "Тремоло" Самарских исполнителей приглашают на Всероссийский фестиваль "Душа баяна - Душа Биробиджана"

Музыка Культура

Саксофонический транс от Летова: в Самаре проходит "Неделя современной музыки"

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 23
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре выступил знаменитый саксофонист-импровизатор Сергей Летов — брат Егора Летова, который был лидером группы "Крематорий". Мероприятие прошло на крыше галереи "Виктория" в рамках проекта "Неделя современной музыки".

Фото: Александра Белова

Творчество братьев Летовых сильно отличается. Сергей прославился как представитель авангардной и экспериментальной сцены. Он виртуозно владеет множеством инструментов: саксофонами (сопрано, тенор, баритон и др.), бас-кларнетом, флейтами, этническими и электронными духовыми. Его творчество находится на стыке фри-джаза, импровизационной музыки и авангарда.

Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова

В Самаре артист выступал уже не в первый раз. Зрители насладились его игрой на саксофоне и электронных духовых инструментах и услышали немало историй из гастрольной жизни музыканта.

Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова

"Я часто хожу на мероприятия в "Виктории". Не смогла устоять и перед этим проектом. Не была знакома с творчеством Сергея Летова, но очень люблю музыку, звуки саксофона. Здесь на крыше тем более открывается потрясающий вид на Волгу, на наш прекрасный город. Понравилась игра на электронном инструменте, раньше никогда не слышала. Очень напоминает гипнотическую музыку. Когда закрываешь глаза, будто в трансе находишься. Очень необычное выступление", — поделилась одна из зрительниц, Елена.

"Неделя современной музыки" продлится в "Виктории" до 12 июля. Запланированы мероприятия для взрослых и детей. Посмотрите программу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:33 Поляну Грушинского фестиваля модернизируют за 130 млн рублей

Дорогое удовольствие...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:30 В Тольятти соберутся народные хоры со всей России

Знаковое мероприятие.

Oleg Zalyalov 21 февраля 2017 04:13 В филармонии отметили день рождения самарского органа

"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.

Максим Волтушин 06 февраля 2017 20:31 С новогодним концертом в Самаре выступит вокальная группа "Пятеro"

Молодцы!

Константин Чуйков 30 октября 2016 07:03 В Самаре открылся музыкальный фестиваль "Маэстро марш"

Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

Фото на сайте

Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах посетило 30 тыс. человек

Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах посетило 30 тыс. человек

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2