Стало известно, кто выступит на фестивале Roof Life в Самаре

С 11 июня по 14 августа в Самаре на крыше ТЦ "Аврора Молл" пройдет фестиваль Roof Life. На сайте мероприятия появился список артистов, которые выступят этим летом.
11 июня откроет сезон группа "Дельфин". 13 июня выступит "Моя Мишель", 26 июня — IOWA, 3 июля — группа "Градусы", 11 июня — группа "Линда", 17 июля — "Гудтаймс", 7 августа — группа "Асия", 14 августа — Найк Борзов.
Организаторы предлагают приобрести билет как отдельные выступления, так и абонементы на три концерта сразу.
