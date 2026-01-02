Крещенский фестиваль стартует в Тольятти 10 января

Традиционный Крещенский, на этот раз уже шестой, фестиваль в Тольяттинской филармонии откроется 10 января в камерном зале, сообщает минкульт Самарской области.
Крещенский фестиваль проходит в Тольяттинской филармонии с 2021 года. Его главная задача — продемонстрировать слушателям ансамблевую музыку. Традиционно в рамках Крещенского фестиваля со сцены звучит народная и духовная музыка.
Все события нынешнего фестиваля будут посвящены и новому российскому празднику, который впервые появится в календарях 17 января. Это День артиста, который правительство страны официально представило в конце 2025 года, появился по инициативе председателя Союза театральных деятелей России Владимира Машкова. А отмечать отмечать его будут отныне в день рождения первого народного артиста СССР, одного из основателей Московского художественного театра Константина Станиславского.
Программу "Зимняя мозаика" в день открытия фестиваля подарит зрителям Ансамбль солистов Русского оркестра под управлением Валерии Михайловой.
Программу "Джаз в Крещенский вечерок" 17 января исполнит на фестивале Ансамбль солистов Джаз-оркестра под управлением Сергея Радаева. Программа построена на произведениях отечественного джаза от 30-х годов XX века до наших дней.
18 января в камерном зале можно будет погрузиться в настоящие "Святочные истории". Именно так назвали программу мастера художественного слова народная артистка России Наталья Дроздова и Вадим Ермаков и музыканты Наталья Селяткина, Инесса Сенина и Марк Свечников.
А в воскресенье 25 января — знаковый для молодых исполнителей, их педагогов и друзей концерт "Возвращение домой". В концерте традиционно принимают участие музыканты-выходцы из Тольятти, которые продолжают свой творческий путь за пределами родного города.
