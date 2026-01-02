16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Крещенский фестиваль стартует в Тольятти 10 января В Самаре пройдут летние концерты Roof Life На Stereoleto в Самаре выступит Хаски В Самарской кирхе 25 декабря пройдет празднование Рождества В "Новом пространстве" выступит виртуозный пианист Константин Лыков

Музыка Культура

Крещенский фестиваль стартует в Тольятти 10 января

ТОЛЬЯТТИ. 2 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Традиционный Крещенский, на этот раз уже шестой, фестиваль в Тольяттинской филармонии откроется 10 января в камерном зале, сообщает минкульт Самарской области.

Фото: пресс-служба минкультуры СО

Крещенский фестиваль проходит в Тольяттинской филармонии с 2021 года. Его главная задача — продемонстрировать слушателям ансамблевую музыку. Традиционно в рамках Крещенского фестиваля со сцены звучит народная и духовная музыка.

Все события нынешнего фестиваля будут посвящены и новому российскому празднику, который впервые появится в календарях 17 января. Это День артиста, который правительство страны официально представило в конце 2025 года, появился по инициативе председателя Союза театральных деятелей России Владимира Машкова. А отмечать отмечать его будут отныне в день рождения первого народного артиста СССР, одного из основателей Московского художественного театра Константина Станиславского.

Программу "Зимняя мозаика" в день открытия фестиваля подарит зрителям Ансамбль солистов Русского оркестра под управлением Валерии Михайловой.

Программу "Джаз в Крещенский вечерок" 17 января исполнит на фестивале Ансамбль солистов Джаз-оркестра под управлением Сергея Радаева. Программа построена на произведениях отечественного джаза от 30-х годов XX века до наших дней.

18 января в камерном зале можно будет погрузиться в настоящие "Святочные истории". Именно так назвали программу мастера художественного слова народная артистка России Наталья Дроздова и Вадим Ермаков и музыканты Наталья Селяткина, Инесса Сенина и Марк Свечников.

А в воскресенье 25 января — знаковый для молодых исполнителей, их педагогов и друзей концерт "Возвращение домой". В концерте традиционно принимают участие музыканты-выходцы из Тольятти, которые продолжают свой творческий путь за пределами родного города.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:33 Поляну Грушинского фестиваля модернизируют за 130 млн рублей

Дорогое удовольствие...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:30 В Тольятти соберутся народные хоры со всей России

Знаковое мероприятие.

Oleg Zalyalov 21 февраля 2017 04:13 В филармонии отметили день рождения самарского органа

"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.

Максим Волтушин 06 февраля 2017 20:31 С новогодним концертом в Самаре выступит вокальная группа "Пятеro"

Молодцы!

Константин Чуйков 30 октября 2016 07:03 В Самаре открылся музыкальный фестиваль "Маэстро марш"

Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

Фото на сайте

Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах посетило 30 тыс. человек

Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах посетило 30 тыс. человек

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1