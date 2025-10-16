В тольяттинской филармонии пройдет концерт "У природы нет плохой погоды"

В тольяттинской филармонии 26 октября пройдет концерт "У природы нет плохой погоды" (6+), который поддержит Фонд сохранения и развития творческого наследия композитора Андрея Петрова, которому в сентябре 2025 г. исполнилось бы 95 лет.

Знакомство с творчеством композитора для многих начиналось с кинематографа — это мелодии из "Берегись автомобиля", композиции "У природы нет плохой погоды", "Если радость на всех одна", "Я шагаю по Москве", "Мохнатый шмель". Музыковеды считают, что музыка к фильмам стала звуковым портретом эпохи.

Симфонический оркестр филармонии под управлением Игоря Мокерова посвятит программу народному артисту СССР, лауреату государственных премий, почетному гражданину Петербурга, обладателю множества наград в области музыки и кинематографа, автору опер, балетов, симфонических произведений Андрею Петрову. Солировать будут: Надежда Алексеева, Дмитрий Ковзель и Александр Богачев из Санкт-Петербурга.