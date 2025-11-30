16+
Футбол Спорт

Константин Клюшев: "Сваливать все на погоду, мне кажется, неправильно"

САМАРА. 30 НОЯБРЯ.
Авторы:
После поражения от "Пари НН" (1:2) генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев поделился мнением о матче, а также высказался о погодных условиях, в которых прошел матч, и спорном моменте с участием Артема Дзюбы.

— Действительно, погода такая нетривиальная для российского футбола. Безусловно, в первом тайме мы не увидели той качественной игры, которую мы привыкли видеть. Во втором тайме погода стала чуть попроще для нас, и моменты пошли. Сваливать все на погоду, мне кажется, неправильно. Все были в одинаковых условиях.

— Как было показано на табло, вы с Павлом Морозовым спустились на трибуну к болельщикам. Это было связано с погодой?

— Да, сверху совсем было не видно. На самом деле это частая практика, особенно когда в гостях присутствуем, на фанатскую трибуну заходим. Большое спасибо ребятам, которые поддерживают нашу команду. Поэтому это не первый наш опыт просмотра футбола с трибун. Конечно, ракурс когда спускаешься немножко меняется. Все непривычно.

— Перед игрой ходило мнение, что матч в таких условиях лучше было бы перенести на другой день. Что думаете по этому поводу?

— Слушайте, так не совсем корректно говорить. Недавно был финал плей-офф чемпионата Канады, который играли при снегопаде. Я вспоминаю сезон 17/18, который был чемпионским для "Локомотива", в котором я работал. В марте мы проводили домашний матч против "Спартака" точно в таких же условиях: снег, мяча не видно, так он еще и белый. Поэтому реагировать так категорично не стоит.

— Во втором тайме был эпизод, когда Артем Дзюба упал в штрафной и долго держался за ногу. На ваш взгляд, там все-таки был пенальти?

— Я, честно говоря, не смотрел еще видеоповтор. Нужно ознакомиться с ним, чтобы дать комментарии. Артем не тот человек, который будет падать при первом соприкосновения, выпрашивать пенальти. Думаю, что мы все это знаем. Он футболист, который обладает бойцовскими качествами в первую очередь, и просто так выпрашивать пенальти точно не будет.

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

