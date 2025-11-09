"Крылья Советов" сыграли вничью с "Зенитом" - 1:1

В воскресенье, 9 ноября, в Самаре в 15-м туре чемпионата России подопечные Магомеда Адиева сыграли вничью с санкт-петербургским "Зенитом" - 1:1.
Самарцы вышли вперед на 50 минуте. Сутормин навесил в штрафную, Евгеньев принял мяч, а решающий удар нанес Костанца — 1:0.
Прошло шесть минут, и уже Глушенков дальним ударом со штрафного сравнял счет.
Следующий матч зелено-бело-синие проведут в Самаре 23 ноября против "Ростова".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.