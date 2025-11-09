"Крылья Советов" сыграли вничью с "Зенитом" - 1:1

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 9 ноября, в Самаре в 15-м туре чемпионата России подопечные Магомеда Адиева сыграли вничью с санкт-петербургским "Зенитом" - 1:1.