"Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Футбольные клубы "Акрон" и "Крылья Советов" в следующем сезоне будут играть на одном стадионе, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александра Алаева. Для них составят календарь с учетом интересов обеих команд.

"Нам бы хотелось, чтобы у всех команд были свои стадионы, но так бывает не всегда. Конечно, это добавляет определенные сложности нам как лиге, потому что две команды играют на одном поле. Но мы уверены, что решим данный вопрос и составим календарь так, чтобы были учтены интересы обеих команд", — сказал Алаев.

Ранее "Акрон" впервые в истории пробился в элитный дивизион чемпионата России по футболу. В клубе сообщали, что в случае выхода в РПЛ команда будет проводить домашние матчи на стадионе в Самаре, на котором также играют "Крылья Советов".