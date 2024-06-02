Тольяттинский "Акрон" еще не определился с домашней ареной на матчи РПЛ

Тольяттинский футбольный клуб "Акрон", вышедший в Российскую премьер-лигу, пока не определился на каком стадионе будет проводить домашние матчи в лиге. Об этом сообщили в министерстве спорта Самарской области.

Напомним, "Акрон" оформил выход в РПЛ 1 июня по итогам двух стыковых матчей с "Уралом".

В минспорта отмечают, что жигулевский стадион "Кристалл", который сейчас является домашней ареной "Акрона", не отвечает требованиям регламента РПЛ.

Тольяттинский стадион "Торпедо", находящийся в муниципальной собственности, нуждается в реконструкции. "Министерство спорта прорабатывает вопрос проведения ремонта с привлечением федеральных средств, но на данный момент положительного решения не получено", - поясняют в ведомстве.

Самарский "Металлург" также нуждаются в доработке для проведения матчей РПЛ.

На данный момент в Самарской области один стадион, который отвечает всем требованиям регламента РФС и РПЛ — это "Самара Арена", где также базируются самарские "Крылья Советов". Ранее уже появлялась информация, что "Акрон" в случае выхода в РПЛ сможет играть домашние матчи на нем. В министерстве подтвердили готовность предоставить "Самара Арену" "Акрону".

Однако окончательное решение о том, где клуб будет проводить домашние матчи, будет принимать его руководство после опубликования регламента РПЛ на новый сезон, отметили в министерстве.