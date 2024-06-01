ФК "Акрон" пробился в Премьер-лигу

В субботу, 1 июня, тольяттинский "Акрон" проиграл во втором переходном матче екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2. Однако сумме двух встреч (3:2) "Акрон" завоевал путевку в Российскую премьер‑лигу.
Ответная встреча проходила в Жигулевске. На 47 минуте хозяев вперед вывел Андрес Понсе. В составе екатеринбургской команды дубль оформил Силвие Бегич.
"Акрон" был создан как частный клуб в 2018 г. руководством одноименной группы компаний, специализирующейся на металлургии. Он существует без вливаний из регионального бюджета.
Ранее сообщалось, что домашние матчи в случае выхода в РПЛ "Акрон" будет играть на "Самара Арене".
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?