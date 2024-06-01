ФК "Акрон" пробился в Премьер-лигу

В субботу, 1 июня, тольяттинский "Акрон" проиграл во втором переходном матче екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2. Однако сумме двух встреч (3:2) "Акрон" завоевал путевку в Российскую премьер‑лигу.

Ответная встреча проходила в Жигулевске. На 47 минуте хозяев вперед вывел Андрес Понсе. В составе екатеринбургской команды дубль оформил Силвие Бегич.

"Акрон" был создан как частный клуб в 2018 г. руководством одноименной группы компаний, специализирующейся на металлургии. Он существует без вливаний из регионального бюджета.

Ранее сообщалось, что домашние матчи в случае выхода в РПЛ "Акрон" будет играть на "Самара Арене".