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Футбол Спорт

ФК "Акрон" пробился в Премьер-лигу

ЖИГУЛЕВСК. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 1 июня, тольяттинский "Акрон" проиграл во втором переходном матче екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2. Однако сумме двух встреч (3:2) "Акрон" завоевал путевку в Российскую премьер‑лигу.

Фото: © РИА Новости / Александр Ступников

Ответная встреча проходила в Жигулевске. На 47 минуте хозяев вперед вывел Андрес Понсе. В составе екатеринбургской команды дубль оформил Силвие Бегич.

"Акрон" был создан как частный клуб в 2018 г. руководством одноименной группы компаний, специализирующейся на металлургии. Он существует без вливаний из регионального бюджета.

Ранее сообщалось, что домашние матчи в случае выхода в РПЛ "Акрон" будет играть на "Самара Арене".

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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